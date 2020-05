Coronavirus.- La creació de noves empreses cau un 62,3% a la Comunitat Valenciana per l'impacte de la Covid-19

Així i tot, la caiguda és inferior a la registrada a nivell nacional, on la mitjana se situa en 72,1%, passant de 8.782 societats constituïdes a l'abril de l'any passat a 2.454 el mateix mes d'aquest 2020. En aquest temps de pandèmia, solament sis comunitats presenten descensos menors que el valencià.

Aquestes són algunes de les conclusions que el Col·legi de Registradors arreplega en els seus informes trimestrals habituals de l'Estadística Mercantil i que ha decidit avançar atenent la "situació especial que viu el país", per a reflectir alguns indicadors bàsics de confiança empresarial i de dificultats financeres de les societats.

Un altre indicador bàsic utilitzat sovint per a mesurar la confiança empresarial són les ampliacions de capital, ja que reflecteixen l'aposta dels propietaris sobre els seus projectes empresarials. En el cas valencià, el nombre d'operacions registrades descendeix un 56,4%, en passar de les 197 operacions d'abril del 2019 a les 86 d'ara. El descens segueix sent inferior no obstant açò al nacional, on la caiguda generalitzada arriba al -61%.

Igual que ocorre amb les constitucions de noves societats, un total de catorze autonomies presenten descensos per sobre del 50%, la qual cosa dona bona mostra de la situació que estem travessant.

ELS CONCURSOS CAUEN UN 84,3%

El nombre de concursos de creditors comptabilitzats a la Comunitat Valenciana durant abril del 2020 es va reduir a huit. En relació al mateix mes de l'any anterior, on es van registrar 51 concursos, el descens supera el 84%. En aquest cas, la regió valenciana s'alinea amb la mitjana espanyola, on trobem un -84,8%.