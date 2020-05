¿Qué es silencio administrativo positivo con el que cuenta VOX para las manifestaciones del 23 de mayo?

Vox ha pedido autorización a las delegaciones del Gobierno de las provincias de España para realizar manifestaciones en coche en las calles de las capitales el próximo sábado 23 de mayo, fecha en la que todavía está vigente el estado de alarma, en protesta contra la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria del coronavirus.

La delegación de Gobierno de Castilla y León ha prohibido las manifestaciones en coche convocadas por el partido en las capitales de la provincia por riesgo sanitario, mientras que también se han denegado en Cataluña. Vox ha recurrido a los tribunales competentes de cada territorio ante estas denegaciones.

En el caso de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dejado en manos del Tribunal Supremo la decisión de autorizar o no estas manifestaciones en la región.

¿En qué consiste el "silencio positivo"?

Tras haber enviado las comunicaciones a todas las delegaciones, Vox ha indicado que en aquellas provincias que no hayan respondido se entenderá que está autorizada por "silencio positivo".

En el caso de Madrid, finalmente se podrá realizar la manifestación convocada tras cambiar el itinerario previsto inicialmente por indicación de la delegación del Gobierno.

¿En qué consiste el silencio positivo? "Siempre ha de existir una contestación. Si la respuesta de las subdelegaciones no llega a tiempo, la manifestación se entiende bien convocada", señala la catedrática de Derecho Constitucional de la UAB, Mercè Barceló, al diario La Información. Sin embargo, añade, no tiene que ver con el "silencio positivo", sino con que "una administración no puede secuestrar un derecho de ese modo".

En relación al silencio administrativo, el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indica que en aquellos "procedimientos iniciados a solicitud del interesado (sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo) el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario".