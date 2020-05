El Instituto Machado celebra el viernes el Día Internacional de los Museos con la actividad 'Escapa del museo'

El IES Machado, declarado Centro de Enseñanza Histórico de Castilla y León en 2019, y asumiendo el reto de la actual situación tras la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha decidido buscar alternativas a sus tradicionales visitas teatralizadas para conmemorar el Día Internacional de los Museos.

Profesorado y alumnado del Instituto han decidido crear un 'Escape Room' digital y de esta manera, en la distancia, continuar apoyando la difusión de la cultura abriendo las puertas del centro, en este caso virtuales y de la mano de toda la comunidad educativa, a la ciudadanía.

El estado de alarma ha obligado sustituir las visitas teatralizadas que se hacían en esta jornada por un 'Escape' digital, en el que los participantes podrán sumergirse en la búsqueda del 'Fantasma del Machado', guiados y ayudados por personalidades que a lo largo de la historia pasaron por el inmueble, recorriendo las estancias más emblemáticas del centro.

El tema sobre el que se articula el DIM 2020 es 'Museos por la igualdad: diversidad e inclusión' y por ello desde el centro han incluido esta actividad en la Línea 2 del PIE (Proyecto de Innovación Educativa) 'Próxima Estación: ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible] 2030', que está desarrollando en estos momentos.

ACTIVIDAD NOVEDOSA Y SOLIDARIA

Esta edición de 'Una noche en el Instituto' es totalmente novedosa, pues los participantes se sumergirán en una aventura desarrollada en la app Genial.ly.

La misión de los participantes será encontrar el 'Fantasma del Machado' y encerrarlo en la habitación oculta, sellarla y salir con vida. Solamente entonces será posible regresar a las aulas.

La misión no será sencilla, y como reza la introducción del escape, "esta no es una noche cualquiera, este no es un curso como los demás, este edificio tampoco es lo que crees".

La organización del evento quiere que la noche sea solidaria, por lo que en colaboración con el AMPA se recaudará dinero que irá destinado íntegramente al Banco de Alimentos de Soria.

El AMPA del centro aportará 1000 euros, 1 euro por cada participante que ingrese en el Escape y 10 euros para los 50 primeros que sean capaces de salir con vida.

Además, cada uno de los participantes podrá hacer una aportación voluntaria a través de BIZUM y de Caja Rural de Soria a la ONG, cuyos datos aparecerán al principio del escape.