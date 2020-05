Coronavirus.- Els majors de 65 anys inclouen més en la cistella de la compra productes de proximitat i temporada

Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta 'Hàbits de Compra i Covid-19' que segrega els resultats per franges d'edat, i que ha realitzat la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de conéixer les modificacions dels hàbits de compra en la ciutadania durant aquestes setmanes de confinament per l'estat d'alarma decretat per a frenar la Covid-19.

Es manté la mateixa tendència en els productes de temporada, els majors de 65 anys manifesten en un 94,6% consumir-los durant aquest període, i aquest percentatge es redueix 5,2 punts en el cas dels enquestats en edats compreses entre els 18 i 45 anys.

DE 18 A 45 ANYS, MÉS PRODUCTE ECOLÒGIC I COMPRA ONLINE

En canvi, quant a la compra de productes ecològics és notablement major entre la població de 18 a 45 anys. Concretament, davant d'un 59% de la població de 18 a 45 anys que afirma haver-hi comprat productes ecològics durant l'etapa de confinament, aquest percentatge descendeix fins al 50,9 entre la població de 65 i més anys, és a dir, una diferència de 8 punts.

El mateix ocorre amb la compra online, és el grup d'edat entre 18 i 45 anys els que més utilitzen aquest sistema de compra, i a mesura que s'incrementa l'edat, van descendint les compres online. Així, mentre que un 72,8% de la població de 18 a 45 anys afirma realitzar compres online, aquest percentatge descendeix fins a un 54,2% de 45 a 65 anys, 18 punts menys, i descendeix encara més entre la població de 65 i més anys, on menys de la mitat, un 45,5% afirma realitzar compres online, és a dir, 27,3 punts menys que entre el grup de 18 a 45 anys.

I en la mateixa línia, quant a la modificació d'hàbits alimentosos, 3 de cada 4 entrevistats de 18 a 45 anys afirma haver modificat els productes que componen la cistella de la compra. Un 73,4% en el cas d'entrevistats de 18 a 45 anys, davant del 48,2% en la població de més de 65 anys, la qual cosa suposa un diferencial entre un grup d'edat i un altre de 25 punts.

Igualment, el 56,6% dels entrevistats l'edat dels quals se situa entre els 45 i 65 anys assegura que els ha modificat, quasi 17 punts menys que la població amb menys edat.

El secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, considera que les dades que ofereix aquesta enquesta per grups d'edat, posa de manifest que els majors han optat per una compra de productes de proximitat i de temporada i en canvi són els més joves els qui trien els productes ecològics en la seua cistella de la compra.