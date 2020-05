Desarticulat un grup acusat de més de 40 robatoris en locals, vivendes i vehicles a Borriana

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, durant el desenvolupament de l'operació duta a terme com a resposta a la "creixent" onada de robatoris que des del mes de setembre de l'any passat es venien perpetrant en la localitat de Borriana, els guàrdies civils van aconseguir reunir gran quantitat d'elements indiciaris i probatoris que van permetre establir la interrelació directa entre les nombroses activitats delictives contra el patrimoni dutes a terme fins ara i la identitat dels presumptes autors de les mateixes.

L'organització s'havia especialitzat en aquest tipus d'assalts per als quals se servia de tot tipus d'útils i ferramentes. La gran majoria dels fets es produïen mitjançant el forçament de portes i finestres o la tècnica de la 'relliscada' consistent a lliscar una radiografia o una targeta de crèdit entre el marc de la porta i el pestell i obrir la porta sense necessitat de forçar el pany i sense cap tipus de soroll, encara que alguns d'ells van arribar a cometre's fins i tot mediant violència i intimidació sobre les víctimes.

Als suposats autors els figura un ampli historial delictiu i d'antecedents per la comissió de delictes contra el patrimoni, així com gran quantitat de detencions per fets similars als investigats.

Els detinguts han sigut posats a la disposició del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Vila-real, dels qui und'ells ha ingressat directament a la presó, mentre que sobre la resta s'han adoptat mesures de control judicial.

Després de la realització de les detencions i donada la quantitat de delictes investigats i la "frenètica" activitat delictiva delspresumptes responsables, l'operació segueix oberta i no es descarten noves detencions.