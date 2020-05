Cs acusa a Podemos de no haber "alzado la voz" contra la subida de sueldos del 2%

En la sesión de control al Gobierno, la portavoz de Cs ha afirmado que el Boletín Oficial de Canarias (BOC) "desmiente" a la consejera y dijo que "sólo hay que revisarlo". "Quién la ha visto y quién la ve. No me quiero ni imaginar lo que habría dicho al Gobierno anterior si en una situación de drama como la que estamos viviendo se hubieran subido los salarios", afirmó la diputada.

Vidina Espino quiso recordar que los diputados y diputadas de la Cámara no sólo no se han subido ese 2%, sino que están donando sus dietas a entidades como Cáritas y Cruz Roja, y si bien admite que esto "no va a solucionar los problemas de los canarios", sí es "un gesto de solidaridad con aquellos que peor lo están pasando y que el Gobierno de Canarias no ha tenido".

Espino se mostró sorprendida de que Noemí Santana, que "supuestamente conoce esa realidad de los que están pasando hambre, no haya "alzado la voz" en el Consejo de Gobierno para decir a sus miembros que no se subieran los salarios. "Ni ustedes ni sus altos cargos nombrados a dedo por ustedes", apostilló.

La portavoz de Cs admitió que esto lo esperaba del PSOE porque "consideran que reducir salarios y ministerios, eliminar altos cargos y gestos superfluos es de populistas", pero no de Podemos. "Qué decepción. Qué pronto se han olvidado, desde que ocupan esos sillones, de ser los supuestos defensores de los pobres de España y de Canarias", afirmó Vidina Espino.

En este sentido, indicó que Noemí Santana es, precisamente, una de las militantes de Podemos que va a votar en el próximo congreso de la formación violeta para que se elimina el tope de los salarios que cobran las personas que ocupan puestos de gobierno.

"Ustedes quieren seguir flotando en la feliz balsa de lo público diciendo que aquí no pasa nada, que no van a ser necesarios recortes, que todo va estupendamente, mientras en Canarias hay personas que se están ahogando justo al lado, y lo peor es que usted es la consejera de Derechos Sociales, que está en primera fila viendo cómo se ahogan y no hace nada y sigue sin mojarse por los canarios que más la necesitan", recriminó Espino.

En su turno de réplica, Noemí Santana quiso dejar claro que no se ha subido el sueldo durante el estado de alarma y afirmó que tan sólo el Estado es quien puede tomar decisiones sobre el salario base de las distintas administraciones, ya sea a nivel nacional, autonómico o local.

Santana incidió en que la subida del 2% no sólo afecta a los cargos, sino también a la totalidad de los trabajadores públicos, y añadió que ese porcentaje del 2% se establece cada año en base a un Real Decreto, éste último, en base a un acuerdo de 2018 que hizo Mariano Rajoy con los sindicatos mayoritarios y con el voto favorable de Ciudadanos. Además, indicó que esta medida se estableció en las votaciones para los Presupuestos Generales de Canarias de 2020.

Como integrante de Podemos, aseguró que dona y sigue donando parte de su salario. De hecho, afirmó que su partido ha donado durante el estado de alarma, entre abril y mayo, 14.000 euros a distintas ONG. "Ahora quiero ver cuánto ha donado Cs y cuánto ha donado usted personalmente porque viene a la Cámara con falacias y relatos inventados en lugar de hacer lo que tendría que hacer como oposición, que es el control y la fiscalización", denunció Santana.