La Comunitat Valenciana registra sis morts que el Ministeri no inclou

La Conselleria de Sanitat va confirmar ahir, dimarts 19 de maig, que en la Comunitat Valenciana es van produir sis defuncions per coronavirus en les 24 hores anterios, 16 casos nous positius i 215 altes. Aquestes dades no estaven reflectides en els publicats pel Ministeri de Sanitat, que apuntaven al fet que no s'havien produït defuncions en la Comunitat Valenciana, i que hi havia cinc nous casos positius confirmats per PCR.

La subdirectora d'Epidemiologia, Hermelinda Vanaclocha, va explicar que aquest "ball de xifres" es deu al "canvi per complet" de l'estructura i la informació que es dóna al Ministeri, que abans incloïa diagnòstics de PCR i test serològics, mentre que ara tan sols s'inclouen el primer tipus de proves.

Quant a la diferència en el número de morts, Vanaclocha va indicar que les dades de la Comunitat Valenciana i del Ministeri "no han quadrat mai", ja que la Generalitat compta també com morts aquells que, malgrat no tindre la PCR feta, tenen "vincle epidemiològic".

La subdirectora ha avisat que aquesta setmana es podran produir "desajustaments" entre les dades valencianes i els del Ministeri degut a aquesta adaptació a la base de dades.

Així, Vanaclocha va admetre que el desajustament "ha de veure amb ajuntar dues bases de dades diferents", que "està sent bastant complex".

Sis morts, 16 casos nous, 215 altes

Les dades que va facilitar la Conselleria de Sanitat reflecteixen que es van produir sis defuncions relacionades amb el coronavirus en les 24 hores anteriors, 16 casos positius nous -encara que Vanaclocha va matisar que alguns poden ser "antics"- i 215 altes, 18 d'elles de professionals sanitaris.

En concret, dels sis morts, dos eren residents. Tres persones van morir a la província d'Alacant, dues en la de València i una en la de Castelló.

Pel que fa als nous casos positius, 16, sis es van produir a Castelló, altres sis a Alacant, tres a València i un desplaçat. Això eleva el total de positius confirmats per PCRs a 10.930.

Pel que respecta a les noves altes, es van registrar un total de 215 (18 a Castelló, 74 a Alacant i 123 a València, la qual cosa eleven les altes a 10.185).

En l'actualitat, hi ha 333 persones ingressades als hospitals valencians, 26 menys que en la jornada anterior. També hi ha huit persones menys ingressades en l'UCI, amb el que aquesta xifra ascendeix a 51.

Per províncies, a Castelló hi ha 30 persones ingressades, de les quals cinc estan en l'UCI; a Alacant hi ha 103, de les quals 27 es troben en l'UCI, i a València hi ha 200, de les quals 19 es troben en vigilància intensiva.

Quant als sanitaris contagiats, es van comptabilitzar 18 altes. En total, hi ha 2.061 professionals que han superat la malaltia, mentre que 628 casos es troben actius.

Quant a les residències, hi havien 86 en tota la Comunitat amb casos positius (12 a la província de Castelló, 34 en la d'Alacant i 40 en la de València). Un total de 28 es trobaven baix vigilància activa de personal sanitari (7 a Alacant, 8 a Castelló i 13 a València).