Abascal culpabiliza al Gobierno de las cifras de muertos y le acusa de conocer el riesgo de la pandemia desde febrero

Santiago Abascal lleva en el mismo tono y en el mismo discurso durante toda la pandemia: no quiere ningún tipo de acercamiento con el Gobierno. Así lo dejó claro una vez más el líder de Vox en el Congreso. Tras confirmar su voto en contra de la prórroga del estado de alarma, comentó que estamos ante "un estado de excepción descarado que quieren prorrogar eternamente". Abascal de hecho se dirigió tanto a Sánchez como a Iglesias. "Ya nadie se fía de las cifras que dan ustedes, pero lo sabremos", advirtió. "No descansaremos hasta que se haga justicia".

El presidente de Vox definió al Gobierno como "culpable e irresponsable". En esa línea, enumeró y lamentó las críticas a la Comunidad de Madrid y puso en duda la gestión, apoyándose en los informes "del señor Simón" que datan del mes de febrero. Entre líneas, considera que el Gobierno ha cometido "un homicidio imprudente" mientras solo piensa "en cómo protegerse". En España, según Vox, "siguen mandando los separatistas".

Siguió Santiago Abascal con el mismo tono duro de otras semanas, y acusó al Ejecutivo de situarse "en el matonismo y en el chantaje". Así, recordó que no ha llegado el pago de los ERTE, al tiempo que criticó la renta mínima: "Lo primero para ustedes es su propio escudo". Como de costumbre, centró muchos reproches sobre Pablo Iglesias. "No le importan los mayores", comentó.

El líder de Vox se preguntó "si hay que tener el carnet de comunista" para despedir a los muertos. Recordó también las palabras de Iglesias "llamando inmundicia" a sus votantes. "Venga usted mismo a nuestras casas", le retó además sobre los escraches.

Tuvo palabras también para Ciudadanos, a quien considera ya cómplice "de la banda de Sánchez" por votar a favor de la quinta prórroga del estado de alarma. Volvió al Ejecutivo para decir que se ha dedicado a "promocionar el desempleo" para que los españoles dependan "de las medidas del señor Iglesias" muy cercanas "a las cartillas de racionamiento". El mensaje giró más que otras veces en el aspecto económico y criticó las "consecuencias nefastas" de las políticas de la coalición. ¿Los efectos? Según Abascal, "el paro y la pobreza".

No quiso concluir Abascal sin defender las manifestaciones contra la gestión del Gobierno. Puso en valor la "responsabilidad" de los manifestantes frente al hecho de que Iglesias se saltara la cuarentena. "La revuelta de las cacerolas ya se ha extendido por todos los barrios, y ustedes no van a poner detenerlas". Y terminó diciendo que Sánchez e Iglesias "no tienen escrúpulos, ni disculpa".

Abascal respondió de esta forma a un Sánchez que volvió a defender la utilidad y la legalidad del estado de alarma frente al coronavirus y hubiera avisado a la oposición de que "la crispación se ha demostrado inútil". El presidente del Gobierno quiso dejar claro que la alarma no se extenderá "más allá de lo necesario", pero que de momento es necesario seguir bajo esta normativa, al menos hasta el 7 de junio.