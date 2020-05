Controls policials a vehicles, en terrasses i en parcs de València

La Policia Local de València ha establit un dispositiu per a garantir la seguretat de les persones durant la desescalada de l'estat d'alarma “a través de controls de desplaçaments, tant en turismes particulars com en transports públics, i una intensificació de la vigilància en terrasses, bars i restaurants, així com en parcs i espais públics”.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, va subratllar ahir la “normalitat” de la primera jornada de la fase 1, en la qual va destacar el “compliment majoritàriament exemplar”. Segons va indicar l'edil, les propostes de sanció “han descendit considerablement, caient fins a les 24 que va interposar despús-ahir la Policia Local de València, mentre que el dia anterior, diumenge 17 de maig, foren 199”. “Lògicament en augmentar les activitats permeses han descendit en la mateixa proporció”, va aclarir.

El regidor també va manifestar que el dispositiu de Policia Local té com a prioritat “garantir la seguretat de tota la ciutadania” i es prolongarà durant totes les fases de la desescalada per a evitar un repunt de contagis de la Covid-19, per la qual cosa s'intensificaran les vigilàncies i els controls.

A més, va anunciar que Policia Local de València “potenciarà la creació de circuits segurs perquè la gent puga passejar o fer esport garantint-se les distàncies de seguretat” i va apel·lar “a la responsabilitat individual, mantenint les distàncies de seguretat en tot moment i utilitzant màscares, l'ús de les quals és altament recomanable per a protegir-te i protegir als altres”.

Quant al dispositiu, va explicar que s'establiran controls estàtics per tota la ciutat per a alertar de l'ús de la màscara quan diverses persones utilitzen un mateix vehicle i no convisquen en el mateix domicili. Així mateix, es controlarà l'ocupació màxima de dues persones per fila de seients quan no convisquen en el mateix domicili i es vigilarà que els desplaçaments siguen en la mateixa província.

Respecte al transport públic, es controlarà l'ús obligatori de la màscara i l'ocupació en autobusos, taxis i VTC. D'altra banda, a les terrasses i bars, Policia Local de València controlarà la distància obligatòria de dos metres entre taules i persones, revisarà que l'ocupació màxima siga del 50% de les taules i de l'aforament i inspeccionarà que els grups que es formen no superen les 10 persones.