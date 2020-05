Platges segures per a l'estiu: distància, neteja i una app que mesura l'afluència

Para-sols, cadires, tovallola... i un perímetre de 4x3 metres. Gaudir de les platges de manera segura, és a dir, mantenint la distància de seguretat per a evitar contagis de la Covid-19, és un repte al qual mai s'havien hagut d'enfrontar els ciutadans ni els governs.

Per a avançar en aquesta línia, l'Executiu valencià treballa ja en una aplicació mòbil que informe en temps real sobre el grau d'ocupació d'aquests espais i, alhora, en un catàleg que permeta als banyistes descobrir els 277 quilòmetres de platges i cales de la Comunitat Valenciana per a, d'aquesta manera, conéixer l'oferta disponible i evitar les massificacions en les més concorregudes. Més encara havent de guardar la ja famosa distància interpersonal.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimarts aquestes dues iniciatives després de reunir-se amb els consellers de Sanitat, Justícia, Territori i Turisme, responsables de coordinar l'atípica temporada turística imminent juntament amb els ajuntaments, que són els titulars de les platges.

L'objectiu és, segons ha explicat el cap del Consell, "aconseguir platges segures per a la ciutadania", una cosa per al que es fa necessari "un exercici de corresponsabilitat" que implique les diferents institucions a tots els nivells. "Un Mediterrani viu i segur", com ho ha definit el responsable autonòmic, per a gaudir de les platges durant els pròxims mesos, en la mesura que siga possible, malgrat el coronavirus.

De fet, l'Executiu valencià presentarà aquest dijous a alcaldes, regidors de platges i tècnics municipals de Turisme un document que complementarà i adequarà a la realitat valenciana els protocols que està ultimant l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), en els quals s'inclou la seguretat a les platges enfront de la Covid-19.

Aquest document inclourà, segons expliquen des de l'Agència Valenciana del Turisme, aspectes com la distància de seguretat, que es fixarà en quadrícules amb compartiments de 4x3 metres de superfície. Ara bé, la delimitació física serà a càrrec, en el seu cas, dels ajuntaments, que són els competents en matèria de platges. També es reflectiran els protocols relatius a la neteja, amb els productes que s'hauran d'utilitzar per a desinfectar elements com el mobiliari urbà. A més, les passarel·les d'accés a l'arena seran en un únic sentit, de manera que hi haurà elements diferenciats d'entrada i d'eixida.

Respecte a l'app que està dissenyant la Conselleria d'Innovació, des de Turisme expliquen que serà una espècie de portal o plataforma digital que agruparà les diferents aplicacions que els ajuntaments estan encarregant a empreses de manera independent. La idea és poder reservar un espai en una única plataforma i, al mateix temps, poder conéixer en temps real el grau d'ocupació de l'arena.

En paral·lel, la Generalitat està elaborant un catàleg de platges i cales que contribuirà a difondre l'"enorme riquesa" que atresora la Comunitat Valenciana en aquest àmbit i, de pas, a descongestionar les platges més visitades.

Puig ha recordat que el 70% de la franja costanera del territori valencià (277 quilòmetres) està format per platges i cales, algunes d'elles desconegudes, per la qual cosa la iniciativa ajudarà a donar-les a conéixer. Es tracta, ha agregat, d’"una gran oportunitat per a mostrar aquestes platges extraordinàries" amb les quals compta la Comunitat Valenciana.

Illa: "Ni l'aigua ni l'arena contagien"

Qui també s'ha pronunciat sobre les visites a les platges, tant en la fase de desescalada del confinament com a l'estiu, ha sigut el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha afirmat que l'ús d'aquests espais haurà d'estar sotmés a certes condicions en les quals el Govern central està treballant i que donarà a conéixer "en breu".

"Hi ha estudis recents del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) que indiquen que ni l'arena ni l'aigua de la mar són elements que faciliten el contagi del virus, això és una cosa que ens ajuda pel que fa a l'ús de les platges", ha explicat el titular de Sanitat.

Illa ha afegit que esperaran a conéixer les propostes de la Generalitat en aquest àmbit per a valorar-les en el marc de la cogovernança entre l'Administració central i les comunitats autònomes.