Yiya desvela que sufrió anorexia de adolescente y ataca a Hugo y Ana María Aldón tras salir de 'Supervivientes'

Yiya, una de las concursantes más polémicas de la presente edición de Supervivientes, ya está en España.

La joven se convirtió en una de las últimas expulsadas y, tras su paso por los platós de Mediaset para comentar lo que la isla da de sí, ha querido hacer una exclusiva donde desvela cosas como que sufrió anorexia cuando tan solo era una adolescente.

"Le puse nombre y asumí qué padecí anorexia desde los 12 hasta los 18 años, lo controlaba todo, viví cosas muy feas", explica en exclusiva en Lecturas. "Todo empezó por un comentario, yo no estaba ni gorda, estoy más ceporra ahora. Un tío mío me tocó la pierna. Me dijo 'gruesota'. Esa navidad adelgacé 8 kilos", asegura.

"Me servía comida y, cuando mi madre se iba a la cocina, la devolvía a la fuente"

La exconcursante relata así su historia: "Me servía comida y, cuando mi madre se iba a la cocina, la devolvía a la fuente. Manchaba el plato, si tenía comida en la boca hacía como que tosía y me limpiaba la boca y echaba la comida que tenía. Me dejé sin tirar de la cadena, la comida sin masticar envuelta en un papel". Además, cuenta cómo lo vivieron sus padres: "Mis padres nunca quisieron llamarlo por su nombre, pensaban que era una tontería de la edad. Nunca fue una tontería de la edad. Era mentalmente inhumano, una gran autodestrucción".

"Ana María es una folclórica frustrada y tiene un afán de protagonismo superlativo"

En cuanto al programa, ha querido desmontar a Hugo y Ana María Aldón. Del primero, piensa que "le ha tomado el pelo a Ivana y a todos". Con la segunda es aún más dura. "Ana María es una folclórica frustrada y tiene un afán de protagonismo superlativo", asegura. "Es muy egoísta y avariciosa. Entiendo la decepción que ha sufrido Rocío [por Rocío Flores Carrasco]".