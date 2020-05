Comienza la reapertura gradual de los centros escolares en Corea del Sur

Los centros escolares de Corea del Sur comenzaron este miércoles una reapertura gradual, en medio de señales que dan cuenta de un progresivo control en la extensión de la pandemia de coronavirus.

Los alumnos que volvieron este miércoles a las aulas fueron los del grado superior de la enseñanza secundaria, mientas que el resto de los estudiantes se incorporará gradualmente a las clases en un proceso que se prolongará hasta el 8 de junio.

El curso escolar debía haber comenzado el 2 de marzo pasado, pero el reinicio de las clases fue aplazado hasta el 13 de mayo y ante el surgimiento de un nuevo brote de COVID-19 en Seúl fue postergado de nuevo hasta este miércoles.

Sin embargo, desde el 9 de abril Corea del Sur comenzó un sistema para impartir clases por internet y por televisión, como medida provisional antes de que comenzara el nuevo curso escolar.

Aunque en los centros escolares solo ingresaron este miércoles los alumnos del último año de bachillerato, en las escuelas con menos de 60 estudiantes pueden entrar todos los alumnos.

Protocolo

El inicio del curso escolar de manera presencial se lleva a cabo de acuerdo con un protocolo fijado por las autoridades para evitar un contagio mayor entre el alumnado.

Las normas, que fueron dadas a conocer este martes por el Ministerio de Educación, incluyen una revisión diaria de la condición física de los estudiantes y quedarse en casa en caso de que estén enfermos.

También se recoge la necesidad de limpiar los pupitres antes de que comiencen las clases, ventilar los cuartos con las ventanas abiertas, el uso de mascarillas en todo momento, a excepción de la hora del almuerzo, y el lavado de las manos durante 30 segundos.

"Sé que no éste no es un camino fácil, pero tenemos que tomarlo, ya que no está claro cuándo puede terminar la pandemia de COVID-19", afirmó la ministra de Educación, Yoo Eun-hae, en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.

Corea del Sur, uno de los primeros países afectados por el nuevo coronavirus que surgió en la ciudad china de Wuhan, ha registrado hasta la fecha 11.110 casos de COVID-19 y 263 muertos, mientras que 10.066 personas han superado ya la enfermedad.

En las últimas 24 horas, según los datos oficiales, no hubo fallecidos por el covid-19 y sólo se reportaron 32 casos de contagio.