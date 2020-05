Rocío Flores pide reconciliarse con su madre en 'Supervivientes, tierra de nadie': "La echo mucho de menos"

"Te han hecho muchas preguntas, y yo hoy te ofrezco silencio". Así fue la invitación de Lara Álvarez para que Rocío Flores cruce el puente de las emociones. Pese a que la joven se había mostrado dubitativa respecto a hacerlo por la exposición emocional que implica, finalmente se decidió en la última entrega de Supervivientes, tierra de nadie.

El primer peldaño llevaba inscrita la palabra culpa, y Flores no dudó al expresar qué la hacía sentir culpable "cada día", al levantarse: "No haber podido estar con mi hermano ni haberle ayudado cuando más necesitaba", dijo entre lágrimas. Sin embargo, no se quedó ahí, y decidió añadir algo más.

"También me culpo mucho por no conseguir que haya esa conexión, ese punto de inflexión entre dos personas, la impotencia era desgarradora. Y ya no por mí, sino por el pequeño que venía detrás", comentó en una clara alusión a la separación entre sus padres, Rocío Carrasco y Antonio David.

Este último estuvo presente también en el siguiente concepto a desarrollar, el del perdón: "Le pediría perdón a mi hermano por no haber estado ahí, y a mi padre, porque en la etapa más dura que hemos vivido en casa no supe estar a la altura como hija. Enfadarme e irme a la cama sin pedirle perdón, decirle 'te quiero', o darle un beso... en Supervivientes lo pienso constantemente".

En ese momento, Álvarez le preguntó si de la misma manera, alguien debería disculparse con ella: "No tengo que perdonar a nadie. Somos mayores y sabemos lo que hacemos. Siempre pienso más en los demás que en mí misma, y no creo que me tengan que pedir perdón por nada en concreto".

Después, en el puente tocó hablar del arrepentimiento. "Cambiaría el hecho de no haber exteriorizado muchas cosas que me han pasado a lo largo de la vida, de no haber pedido ayuda y de no hacer ver que había un problema y callármelo para que mi gente no sufriera".

Rocío Flores pide reconciliarse con su madre

El último peldaño fue el más duro para Flores, y se trata del que se corresponde con el distanciamiento. "Con mi madre. Llevar tantísimos años sin tener relación, el fracaso absoluto en cada intento de acercamiento... ver la relación que puede tener mi padre con su madre o mis amigas con sus madres es muy doloroso, porque el tiempo se ha ido y no vuelve".

Rocío Flores le manda un mensaje a su madre, Rocío Carrasco ¿Qué te ha parecido su puente de las emociones? https://t.co/NzT6uvqB3J#TierraDeNadie13pic.twitter.com/dvC5udofqh — Supervivientes (@Supervivientes) May 19, 2020

Álvarez le dio la posibilidad a Rocío de añadir una idea al puente, y esta fue echar de menos. Desgarrada, continuó: "Echo de menos a mi madre. Tener un problema y saber que tienes a tu padre pero que no esté la otra parte... tengo a Olga, que es como si fuera mi segunda madre, pero siempre faltará la otra parte".

Entonces, la presentadora quiso saber cómo veía Flores la relación de cara al futuro, si era posible un acercamiento. "Por mi parte sí, ya lo he intentado. Sobre todo por David (su hermano pequeño), pues yo ya soy mayor". Desde España intervino Carlos Sobera, que insistió en si Rocío sentía que debía disculparse por algo en concreto.

"No. Dentro de las posibilidades que se me han dado, siempre he mirado por el bien de todos. Ella no ha dado el paso. Es tan sencillo como levantar el teléfono. No sé, Carlos, no quiero hacer daño a nadie, ya me pesa mucho esto. Me siento mal, estoy cansada de guerras. Lo único que quiero es arreglar las cosas."

Además, la joven dio a entender que había una tercera persona por la cual su madre no la llama. Desde plató, la colaboradora Nagore Robles ayudó a ponerle nombre: Fidel Albiac, la pareja actual de Rocío Carrasco. Por su parte, la exconcursante Yiya hizo una reflexión que daba a entender que Flores estaba echando balones fuera: "En la vida hay personas que quieren y otras que no, y no hay excusas. Echarle la culpa al novio de la madre es no querer ver las cosas como son."