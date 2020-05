Eva González, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "Me he pintado los labios por primera vez en dos meses"

El hormiguero: Quédate en casa conectó este martes con Eva González, que está pasando la cuarentena por la alerta sanitaria por coronavirus en Sevilla, concretamente "en mi pueblo, Mairena del Alcor", comentó la invitada.

"El confinamiento nos pilló aquí (tenía unos días libres de grabación de la nueva temporada de La Voz) y pensábamos que esto iba a ser más corto", señaló González.

La presentadora mostró su alegría por estar en el programa de Antena 3 y afirmó que "es raro esto, es distinto a cuando he ido a visitaros, pero no deja de ser guay", mientras que Pablo Motos la piropeó: "Estas espectacular, como siempre".

"Me he pintado los labios por primera vez en dos meses", exclamó González tras el halago del presentador. Trancas señaló que "de cintura para abajo llevas el pijama, di la verdad", algo que la sevillana, entre risas, negó mostrando la parte de debajo de su vestido.

Eva González, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

"¿A tu hijo de dos años le has explicado un poco lo que está pasando? ¿Entiende algo?", preguntó Motos a su invitada, que le contestó que "me ha salido listo y le he explicado que fuera hay un bichito que le pica en el culete y que no puede tocar nada".

El presentador añadió que "¿cuánto tiempo puede estar un artefacto como un niño hasta que se cansa de no salir? Porque con esa edad no maneja bien el pasado y el futuro".

Al ver la reacción de sus colaboradores al hacer la pregunta, Motos se defendió y afirmó que "nunca he tenido un niño de dos años en casa pidiendo salir a pasear".

González le explicó que "tras el mes y medio sin salir, ha sido un poco complicado, pero tenemos un pequeño porche en casa y podía respirar. Me he acordado mucho de las personas que viven en pisos pequeños en las grandes ciudades o si a mí me hubiera pillado en Madrid".

La presentadora también comentó la vuelta de su programa, La Voz: "Estábamos justo para empezar la fase final de las ediciones. Se había cambiado el plató a uno más espectacular, con mil personas de público... Volveremos con todas las medidas de seguridad".