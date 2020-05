Tu horóscopo diario: miércoles 20 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 20 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te apoyarás en un hijo, si tienes, o en una persona de tu confianza para no estar hoy pensando en algo triste o pesimista que te ha podido suceder. Ellos te dan un punto de vista muy distinto y bastante positivo, y en cualquier caso te ayudan a superarlo.

Tauro

Tienes un avance profesional que no te esperabas por que de alguna manera todo lo que rodea en ese tema se está recomponiendo y sabrás sacarle mucho partido a una situación que en un principio era bastante negativa. Aprovechas para mejorar ciertas cosas.

Géminis

Llega el sol a tu signo una vez más con la imparable cadencia de la naturaleza y trae consigo un halo de esperanza y una buena cantidad de energía positiva que te coloca en cabeza, con mucha iniciativa, hagas lo que hagas. Te sentirás con mucha inspiración.

Cáncer

Te apetece ir muy deprisa con alguien que acabas de conocer, probablemente de una manera casual o por las redes sociales, aunque realmente no es una buena idea. Relájate y deja fluir todo hasta que puedas empezar un contacto más cercano.

Leo

No seas susceptible y procura no enfadarte ante una crítica negativa que alguien te hará; quizá lo único que pretenda es ponerte de mal humor para que se descubra en público la parte más irascible de tu carácter. No debes caer en ninguna trampa, ojo.

Virgo

Vuelve a aparecer tu lado más perfeccionista que hoy estará más dedicado a lo personal y quizá eso te haga sentirte mal si le dices a alguien algo de lo que luego te arrepientes. No será tan grave, no te tortures, y en cualquier caso, puedes pedir disculpas.

Libra

Es hora de que no te dejes llevar por lo que opinen los demás. Hoy debes plantear tus ideas o reivindicaciones con total claridad y pedir el respeto debido a los más cercanos. Y lo conseguirás si lo haces desde el afecto y pidiendo el máximo respeto.

Escorpio

Una pequeña dificultad que hoy va a acontecerte te puede volver algo irascible y huraño y eso lo va a notar mucho tu pareja o alguien de la familia. Intenta relajarte y olvidar todo. Te ayudarán a sonreír y a quitarle importancia al asunto.

Sagitario

Estarás muy seguro o segura hoy de tus creencias de cualquier tipo y vas a luchar por ellas de una manera entusiasta. Eso te hace brillar y lo cierto es que te vas a sentir con poder y con inspiración de sobra. Te mantendrás muy firme sobre tus actitudes.

Capricornio

Juega bien tus cartas ahora, y más si tienes un negocio de cualquier clase, porque vas a necesitar que todos los elementos estén a tu favor. Encuentras a alguien que te da un buen consejo. No lo desoigas, ya que su experiencia te puede ser muy útil.

Acuario

Hay ciertos vaivenes a tu alrededor que te pueden afectar bastante y algo que esperabas comenzase a funcionar, desde el punto de vista profesional, no lo hace. Intenta investigar otras posibilidades y no te quedes con los brazos cruzados esperando un milagro.

Piscis

Ya no vas a tener que esperar más para llegar a un lugar donde necesitabas llegar emocionalmente. Se trata de un viaje interior que ahora empieza a dar buenos resultados. Se potencia tu lado espiritual y te acercas a algo o alguien que te aporta paz.