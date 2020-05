Megan Maxwell revela el secreto de su éxito: "No escribo para mujeres ni hombres, sino para personas"

Apodada por muchos como la 'Grey española', Megan Maxwell es la escritora española que más libros vende en la actualidad en nuestro país. La autora lleva un total de 42 libros y ahora se prepara para el lanzamiento de dos más, que verán la luz el próximo 9 de junio, si el coronavirus lo permite.

La clave de su éxito es sentarse delante del ordenador de lunes a viernes, para tener un buen ritmo de trabajo y poder publicar varios libros al año. "Trabajo todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche", confesó en una entrevista para Diez Minutos.

Además, la escritora aseguró que su existo es gracias a sus "guerreras", un apodo para describir a su legión de fans. "Cuando empecé a escribir mis novelas escribía sobre mujeres guerreras, por eso mi comunidad tiene este nombre".

Su próxima novela, ¿Quién eres?, se lanzará el próximo 9 de junio. Mientras tanto, tiene previsto para noviembre un segundo libro. "Mis novelas no van dirigidas a un público concreto. No escribo para mujeres ni hombres, si no para personas", comentó.