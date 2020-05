Jessica Goicoechea se sincera sobre su recuperación tras la agresión de River Viiperi: "Vuelvo a ser la dueña de mi vida"

Casi dos meses después de la detención del modelo River Viiperi por agredir supuestamente a Jessica Goicoechea, la empresaria ha hablado abiertamente sobre cómo se encuentra y qué piensa sobre el comportamiento de su expareja, que continúa negando haber sido violento con la joven.

Al principio, la catalana pidió que se respetara su intimidad, asegurando que el caso corría a cargo de sus abogados y que estaba recibiendo ayuda psicológica para afrontar la situación. Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas ha dejado caer algunos detalles sobre lo ocurrido con su exnovio, quien viajó a Finlandia días después de su detención en Barcelona.

A través de sus stories, la influencer ha respondido a las dudas de sus seguidores en Instagram. "¿Qué le dirías a tu ex?", rezaba una pregunta, a la que ha contestado que "solo los cobardes necesitan de la mentira para eludir la realidad #vistima", utilizando un retrato de ella misma haciendo una peineta.

Después, Goicoechea ha dicho que se esfuerza en reeducar sus pensamientos y valores, que habían cambiado en los últimos años por la relación con el modelo: "Vuelvo a ser dueña de mi vida y a quererme y valorarme como me merezco".

Por otro lado, ha subrayado que no se considera "más feminista" tras lo sucedido: "Siempre lo he sido". En este sentido, se ha animado a dar un consejo para todos aquellos que se enfrentan a una "relación tóxica": "Es normal que al principio asuste, pero cuanto antes salgas de la relación, mejor. Hay que ser valiente y luchar por nuestra felicidad".

Finalmente, la influencer ha admitido que es "inocente" y que, por ello, le aconsejará a su 'yo de hace dos años' que no se fiara de nadie. Asimismo, también ha tirado de humor para responder sobre el mal trago: "Lo que no entiendo es cómo no me he quedado calva estos dos años con tanto disgusto".

La pasada semana, Viiperi se enzarzaba con una usuaria de Instagram tras reprocharle que había huido para no enfrentarse a sus problemas con la modelo, que ha recibido una oleada de apoyo por parte de distintas personalidades de nuestro país. El también exnovio de Paris Hilton subraya que nunca le ha hecho daño y que continúa enamorado de la joven.