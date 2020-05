València reactiva el pròxim dilluns el seu servici d’estacionament regulat en la via pública

El servici d’estacionament regulat en la via pública de València es reactivarà a partir de les 9:00 hores del dilluns de la setmana que ve, dia 25 de maig, més de dos mesos després que l’Ajuntament de València el suspenguera per a reforçar la seguretat de les persones usuàries durant el confinament vinculat a l’Estat d’Alarma.

Amb l’entrada de la ciutat en la Fase 1 i la reactivació de l’activitat econòmica, que va aparellada a un increment dels desplaçaments, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha confirmat que serà dilluns que ve quan el servici d’estacionament regulat tornarà a estar actiu.

Es reactivarà així l’ORA, tant de zona blava com de taronja. L’edil també ha recordat que hi ha una aplicació mòbil, Telpark, per poder pagar sense utilitzar els parquímetres; en cas d’un ús físic, al carrer, es recomana seguir els protocols sanitaris de les darreres setmanes, netejant-se les mans o desinfectant-les després de l’ús.

L’Ajuntament de València va suprimir el pagament de l’ORA a mitjans del mes de març passat amb la finalitat d’evitar que les persones usuàries d’este servici municipal hagueren d’abonar per aparcar el seu vehicle en les zones delimitades per a esta finalitat, i així mateix evitaren eixir al carrer per a actualitzar-ne el permís. Alhora es va evitar l’exposició del personal que treballa al carrer per a garantir el compliment d’eixe pagament.

Grezzi ha destacat la importància d’esta mesura, amb un cost important per a les arques públiques, però que “calia assumir per facilitar la vida de la gent reforçant situacions amb plenes garanties sanitàries”.

Recuperació d’altres servicis de mobilitat

Amb l’entrada en la Fase 1 la mobilitat de la ciutat torna a adaptar-se amb un increment dels desplaçaments, el que també ha motivat el reforç dels servicis que oferixen els autobusos de l’Empresa Municipal de Transports de València o la reactivació del servici municipal de bicicletes, Valenbisi.