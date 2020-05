Turisme.- Seguretat, hospitalitat i sostenibilitat, bases del pla de màrqueting turístic post-Covid

Ha explicat que aquest pla, que compta amb un pressupost de 16,2 milions d'euros, es redacta en un nou escenari totalment diferent al de principis d'any, quan es va redactar i va començar a executar el Pla de Màrqueting per al 2020, ja que la pandèmia de coronavirus "ha transformat el plantejament inicial".

Colomer ha destacat que "és fonamental tindre la flexibilitat per a redimensionar l'estratègia en clau d'escenaris, de mercats, de producte, analitzant dades per a generar valor, amb l'escolta activa en xarxes socials, i amb les noves tecnologies per a advertir les tendències, la disposició dels mercats, allò que s'opina entorn de les nostres destinacions i així anar ajustant la proposta de màrqueting més valuosa".

Per açò la seguretat serà sens dubte un dels atributs de marca que, sumat a l'hospitalitat i la sostenibilitat, "configura la targeta de presentació del que va a ser la destinació Comunitat Valenciana".

Colomer ha posat l'accent que "una promoció 'online' de tipus emocional, perquè la gent reconecte amb allò que li ha fet feliç de la Comunitat Valenciana, serà un eix central en la proposta del pla per a motivar a tornar".

"El nostre objectiu hui és posar en comú aquest pla amb les marques turístiques per a tindre la certesa que s'adapta a objectius comuns de la Comunitat Valenciana i aconseguir el millor pla dels possibles per al sector turístic", ha assegurat.

El nou pla de màrqueting mostrarà la Comunitat Valenciana com una destinació sostenible que "aposta per experiències saludables, socialment responsables o que minimitzen els impactes sobre el medi ambient i la cultura del territori, com una destinació de referència per a turistes preocupats per la sostenibilitat del Planeta".

Preveu la col·laboració amb marques, destinacions i empreses turístiques de la Comunitat Valenciana i crearà una taula de coordinació per a la comunicació i la promoció de la destinació, així com formació mitjançant seminaris web per a informar a les empreses sobre l'evolució de cada mercat i producte turístic. Turisme Comunitat Valenciana comptarà amb informes propis amb vigilància de reserves a 3 i 6 mesos i escolta activa 'online'.

QUATRE ESCENARIS

El pla diferencia objectius i accions en quatre possibles escenaris diferents. El primer és l'escenari previ (fins a juny), en el qual s'inicia el desconfinament i s'obri la circulació entre comunitats autònomes.

En aquest moment, Turisme Comunitat Valenciana iniciarà la comunicació en el mercat nacional per a reforçar la imatge de la regió com a destinació segura, llançarà un nou portal d'informació turística i engegarà un pla de contingència en les oficines Tourist Info, entre altres mesures.

El segon és l'escenari d'obertura del mercat nacional (juliol-setembre), en el qual es permet viatjar per Espanya i es preveuen estades més curtes de l'habitual i viatges principalment amb cotxe. Davant un escenari amb turistes ja en la destinació, es reforçaran els missatges de consum segur i prevenció, a més de mantindre la promoció nacional amb presentacions 'online' a operadors nacionals.

El tercer escenari previst és el d'obertura del mercat europeu (octubre 2020-març 2021) i en ell es preveu que la demanda nacional mantinga el seu interés per viatjar en els ponts d'octubre, novembre i desembre i es concrete i active inicialment la mobilitat entre països europeus.

En eixe moment es planteja, entre altres accions, la comunicació en els mercats internacionals més propers i la realització 'online' de presentacions de destinació a operadors internacionals. En qualsevol cas, es remarca la possibilitat d'adaptació depenent de les fases d'obertura que se'n vagen produint.

El quart escenari és el d'obertura de mercats de mitjà i llarg radi (a partir d'abril del 2021) i es preveu que continue la reactivació de la demanda internacional a Europa i s'inicie el moviment des de destinacions més llunyanes. Ací el pla preveu activar la promoció en aquests mercats de mitjà i llarg radi i reactivar l'agenda nacional i internacional de fires i presentacions presencials.