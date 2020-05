Coronavirus.- Un codi de platges i una app d'ocupació en l'arena, entre els projectes per a un 'Mediterrani segur'

"Un Mediterrani viu i segur", ha defès el president, Ximo Puig, després d'una reunió amb els consellers d'Interior, Gabriela Bravo; Sanitat, Ana Barceló; Mobilitat, Arcadi España, i el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

L'objectiu és que valencians i turistes puguen anar a les platges amb seguretat, per al que Turisme CV treballa en un codi general d'actuacions que els ajuntaments rebran en els pròxims dies. Puig ha cridat la corresponsabilitat dels municipis i s'ha compromès a traslladar la màxima informació possible.

Paral·lelament, juntament amb les propostes de l'àmbit privat, la Conselleria d'Innovació té en marxa una aplicació específica perquè els ciutadans tinguen la màxima informació possible a l'hora de decidir a quina platja van. Aquesta ferramenta donaria a conéixer el temps real el grau d'ocupació en l'arena.

Més enllà de les mesures de seguretat, la Generalitat vol donar a conéixer totes les platges i cales valencianes, ja que representen més del 70% de la costa i "moltes són desconegudes". Puig ha destacat que la crisi també obri una gran oportunitat per a descobrir aquesta riquesa natural.

Amb 277 quilòmetres, la Comunitat Valenciana té el percentatge més alt de platges i cales en relació a la costa entre les comunitats peninsulars. El protocol de Turisme se centrarà a coordinar l'acció diària de càrrega d'usuaris en les platges i en la corresponsabilitat de la ciutadania.

Després de la seua reunió d'aquest diumenge amb Pedro Sánchez i la resta de presidents autonòmics, Puig ja va posar l'accent que les platges no representen un perill perquè són espais ventilats on es pot mantindre la distància de seguretat. "Tots tenim dret a l'oci en un any tan dur", va dir.

Respecte al bany en les platges, previst per a la fase 3 de desescalada, el president va remarcar fa unes setmanes que "anar a la platja no significa anar a una abarrotada massificada en ple agost, sinó poder-se banyar mantenint la distància i tota la prevenció possible".