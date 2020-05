Cultura.- Ripollés exposa en museus de Taiwan escultures i noves pintures dedicades a víctimes i afectats per Covid-19

La primera exposició se celebrarà en el Taiwan Cultural Heritage Park de la ciutat de Taichung del 25 de juliol al 29 de setembre. La segona serà organitzada en el Songshan Cultural and Creative Park en la capital del país, Taipei.

La mostra es compon de cinc escultures de bronze de gran grandària i una sèrie de noves pintures dedicades a les víctimes i afectats per la Covid-19.

El Taiwan Cultural Heritage Park és una de les principals instal·lacions culturals del país asiàtic i un dels centres més dinàmics amb una mescla d'art, educació i patrimoni històric. Més de la mitat dels 28 edificis que constitueixen aquest complex estan considerats com estructures amb valor històric. Està situat en la ciutat de Taichung que, amb quasi tres milions d'habitants, és la segona més poblada de Taiwan, solament superada per la capital Taipei.

Precisament en la capital, que amb la seua àrea metropolitana suma prop de huit milions d'habitants, se situa el Songshan Cultural and Creative Park, on s'albergarà també la mostra de Ripollés. Es tracta d'una antiga fàbrica de tabac construïda durant l'època de l'ocupació japonesa i que, després de la seua renovació, s'ha convertit en un dels principals centres culturals del país, gràcies a la gran quantitat d'exposicions i esdeveniments que es realitzen i l'afluència massiva de visitants.

L'"èxit" d'artistes com Ripollés en el país asiàtic han tingut la seua correspondència amb l'interés també generat a Espanya per escultors taiwanesos com l'escultor Hung Yi, que a la fi d'enguany i el 2021 té prevista l'organització d'una exposició de les seues obres en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València i altres ciutats espanyoles.