Revilla ve "demasiado" un mes de prórroga y avisa que el PRC solo la apoyará si se deja decidir a las CCAA

Revilla ha afirmado que Cantabria tiene "muy buenos datos" en relación a la evolución de la epidemia de coronavirus y ha opinado que "estamos en unas condiciones como para abrir la mano". Asimismo, ha señalado que el hecho de tomar decisiones desde Madrid, sin conocer las peculiaridades que se dan en cada territorio, "lo hace más complicado" y provoca situaciones "incomprensibles".

A preguntas de los medios en un acto con Ampros, el presidente ha repasado algunas de las medidas específicas que Cantabria ha solicitado al Gobierno de la Nación junto con el paso a la fase 2 del plan de descalada a partir del próximo lunes 25 de mayo, entre ellas la apertura con aforo limitado de Cabárceno y el teleférico de Fuente Dé, así como una flexibilización de aforos en los establecimientos comerciales y hosteleros en función del tamaño de los municipios.

Revilla ha insistido en la necesidad de "abrir ya la economía". "No podemos tener parada Cantabria ni España, porque entonces la pandemia va a tener consecuencias muchísimo peores que las del coronavirus, que se ha llevado a tantas personas por delante", ha reiterado.

Y ha subrayado que los gobiernos autonómicos son los "principales interesados" en tener "el máximo cuidado" y los "principales defensores de conservar la prudencia" para que "lo que estamos viviendo ahora, que es una situación infinitamente mejor que la que teníamos hace un mes, no se estrope".

El presidente de Cantabria considera que "hemos vencido a la pandemia, más allá de que pueda haber algún rebrote que ojalá no ocurra", y que "ahora es el momento ya de avanzar en el desarrollo de la economía.

Sobre la cogobernanza que reclama para las comunidades autónomas, precisa que no es suficiente con que "se nos escuche y luego tengamos que esperar ansiosos a ver si se nos concede o no, sino que tengamos una capacidad real después de razonar las cuestiones".

Revilla ha señalado que el estado de alarma le parece bien en el sentido de que hay dos competencias que sí tienen que estar en manos del Gobierno de la Nación: la "apertura de fronteras entre territorios" y el "control absoluto" de los cuerpos de seguridad del Estado para la vigilancia y control de que se cumplan las normas.

"Fuera de eso, las evoluciones que se puedan hacer en cada territorio las tenemos que empezar a decidir nosotros. Eso es lo que nosotros vamos a exigir para que ese estado de alarma se prolongue, la condición que vamos a poner" para dar el voto favorable, ha señalado el presidente de Cantabria y secretario general del PRC.

No será así "si simplemente vamos a ser convidados de piedra a la hora de pedir, y tenemos que esperar la resolución sin que tengamos capacidad de convencer a los que lo deciden, que son al parecer unos técnicos que están en Madrid y que yo no los conozco", ha dicho Revilla, quien ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha cada domingo a los presidentes autonómicos, "pero no nos dice que sí ni nos dice que no a nada" y "tenemos que estar siempre esperando que nuestros argumentos les hayan convencido".

"Queremos ser parte de esos argumentos y de la decisión que se vaya a tomar en nuestro territorio", ha sentenciado.