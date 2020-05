El portal Escuela Rural Contigo en Casa recibe 11.000 visitas durante el confinamiento

Según ha explicado en una comparecencia ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón sobre las medidas adoptadas por la COVID-19 en la escuela a distancia, este portal "recoge iniciativas que han puesto en marcha los centros rurales durante el confinamiento".

Martínez ha precisado que el portal está alojado en la web del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU) y va a servir de "embrión" de la plataforma para la escuela rural que se pidió crear en febrero al Observatorio de la Escuela Rural de Aragón.

El director general se ha referido a otras acciones y recursos implementados a causa de la pandemia de la COVID-19, que han servido para "garantizar un sistema transitorio que consolidará buenas prácticas y está generando las bases para un nuevo modelo educativo más personalizado, inclusivo, de equidad y digital".

En la primera semana de confinamiento cerca del 90 por ciento del alumnado "estaba totalmente atendido", y, por ejemplo, entre el 70 y 90 por ciento de los Institutos de Educación Secundaria utilizaban 'Classroom' y el 60 por ciento de los grados superiores de FP la videoconferencia.

También ha aportado el dato de que los docentes aragoneses han creado 274 nuevas aulas virtuales a través de plataformas como Aramoodle "para comunicarse con los alumnos" y ha resaltado que "gracias a la implicación de los docentes se ha podido mantener la educación online con garantía".

FORMACIÓN

El director general ha recordado la formación dada a 2.200 profesores sobre herramientas y metodología de enseñanza online y la puesta en marcha de un sistema de respuesta rápida individualizada para resolver dudas a través del CATEDU, que en la primera semana de confinamiento aumentó su uso el 300 por ciento.

También se ha apoyado a las familias con tutoriales a través del CATEDU, quienes en algunos casos han advertido de que había un "exceso de tareas", una situación que "se ha ido regulando", ha apostillado Martínez.

Respecto a la atención del alumnado que no contaba con medios digitales en su domicilio, ha dicho que se han entregado en los hogares 3.000 dispositivos electrónicos y se ha dotado de conectividad a 800, gracias a las aportaciones no solo del Gobierno de Aragón, sino de empresas, Ejecutivo central, ayuntamientos y préstamos de los centros.

No obstante, no se ha cubierto al cien por cien del alumnado y por eso los ayuntamientos, en colaboración con Protección Civil y otras entidades han colaborado con el reparto de las tareas en los domicilios.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico ha propiciado esta medida a través de medidores educativos en diez centros de las tres capitales de provincia y de la ciudad de Jaca, con unas 200 familias atendidas a la semana.

FP

El director general ha señalado que en el caso de la Formación Profesional existía ya la modalidad a distancia, que cursan en Aragón más de 3.000 alumnos, si bien a raíz de la pandemia el Departamento de Educación ha puesto a disposición de todo el sistema educativo los materiales disponibles en una plataforma habilitada para tal fin.

Está operativa "desde el mes de abril" y ofrece unidades didácticas de hasta 599 de módulos de 22 familias profesionales. En la primera semana, recibió 4.022 visitas y 238.390 interacciones, ha comentado Martínez.

Además, ha comentado que en Aragón todos los alumnos de la FP Dual tienen plaza reservada en un aula y el 25 por ciento de ellos ha querido hacer uso de ella y a través del tutor ha continuado con su formación online, mientras que el resto han realizado teletrabajo o se han visto sometidos a Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) según la empresa en la que tengan su contrato de formación-aprendizaje.

Martínez ha manifestado que la decisión sobre la titulación para los segundos ciclos de FP ha sido unánime entre las Comunidades autónomas y "todas hemos aceptados que lo más importante era la equidad y continuidad del itinerario educativo". En el caso del módulo de formación en centros de trabajo, ha puntualizado que en Aragón "el alumno que ha querido aplazarlo" para el próximo curso "lo ha hecho", pero "el que ha querido continuar, lo puede hacer" y "va a titular".

Por otra parte, el director general ha indicado que el Departamento está elaborando un estudio para conocer la situación actual de brecha digital, las dificultades de los centros y los alumnado, "y cuando tengamos datos, los daremos", además de que se trabaja en una plataforma propiedad del Gobierno de Aragón.

Martínez que no ha querido manifestar nada respecto al próximo curso escolar 2020-2021 porque "no se puede avanzar algo que no se sabe", ha deseado que la evolución sea hacia "la mayor normalidad posible", si bien "trabajamos en todos los posibles planes de contingencia para dar una solución lo más rápida posible" cuando llegue el momento.

INTELIGENCIA COLECTIVA

El diputado del PSOE, Ignacio Urquizu, ha subrayado la "complejidad" de la situación, con soluciones "que han venido desde la Administración, pero también de la comunidad educativa" y otros ámbitos y ha subrayado que la "inteligencia colectiva ha jugado un papel importante".

La diputada del PP, Pilar Cortés, ha considerado que el Departamento de Educación "se ha esforzado en poner medios y también plataformas, pero el problema han sido las competencias" porque "los docentes no las tenían para hacer frente a una educación a distancia" y esto "hay que tenerlo en cuenta para el curso que viene".

El parlamentario de Ciudadanos, Carlos Trullén, ha opinado que Aragón estaba "mal preparado" para la educación a distancia ya que el 6,5 por ciento de los hogares con menores de 16 años no tiene ordenador en casa, según el Instituto Nacional de Estadística, y ha pedido competencias digitales no solo para el profesorado, sino para los alumnos más jóvenes y las familias.

La diputada de Podemos, Erika Sanz, ha esgrimido que "la rápida adaptación refleja que no se partía de cero", pero ha incidido en que hay que atender "también calidad" de forma que se dé un "adecuado proceso de aprendizaje" y atender a los alumnos con necesidades educativas especiales.

La parlamentaria de CHA, Isabel Lasobras, ha pedido que las políticas educativas tengan en cuenta los problemas de conciliación y la brecha de género, así como el desarrollo de una educación inclusiva y "humanizar las escuelas y no llenarlas solo de contenidos académicos".

El diputado de Vox, David Arranz, ha querido conocer si ha habido una evaluación sobre las iniciativas que han resultado "más eficaces" para solventar la brecha digital y cuál ha sido la situación de la FP por su carácter más práctico, al tiempo que ha pedido aumentar plantillas y medios para el próximo curso.

La parlamentaria del Partido Aragonés, Esther Peirat, ha sostenido que la digitalización "es el futuro con especial relevancia en el medio rural" y ha dicho que lo que "más preocupa" ahora es el final de curso y el inicio del próximo.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha preguntado "cuántos alumnos siguen a día de hoy sin cobertura digital", ha propuesto crear una plataforma propia del Gobierno de Aragón de aprendizaje online, la formación de profesorado y las familias y se ha interesado por la situación de la educación de adultos.