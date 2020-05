Coronavirus.- Piden suspensión de impuesto de circulación a vehículos profesionales de empresas sin actividad

"Un sector que se encuentra prácticamente en estado de quiebra técnica, con una pérdidas que superan los 230 millones en la provincia, no puede en estos momentos asumir ningún pago más", han apuntado desde Apetam a través de un comunicado.

El presidente de Apetam, Juan Sierra, ha dicho no entender "que se esté continuamente pidiendo unidad para salir de esta crisis y las administraciones no reaccionen de manera eficaz a esta paralización económica tan brutal de todos los sectores, y del nuestro en particular. Además, nuestra asesoría jurídica demostrará cómo se desvirtúa la naturaleza de este impuesto al estar la mayoría de vehículos completamente parados".

Los profesionales calculan que, con la temporada alta perdida y las cautelas que se tomarán tras la finalización del estado de alarma, los ingresos de todo el 2020 "se dan por disipados".

"Si a este nivel tan bajo de contratación, con el 100 por ciento de cancelaciones en el plano discrecional, se le une la suspensión de los contratos públicos de transporte escolar, el hundimiento es cada vez más palpable", han advertido, al tiempo que han agregado que a esta facturación se le añaden las graves consecuencias a nivel de empleo, con un 90 por ciento de empresas abocadas a tramitar Expedientes Temporales de Regulación de Empleo.

El presidente de Apetam ha agregado que "cada administración deberá articular fórmulas que permitan, por un lado, seguir teniendo sus propios ingresos económicos, que dependen en muchos casos, directamente de las empresas. Con lo que no pueden seguir ahogando a éstas si quieren tener sus propios ingresos. Y por otro lado, además, deben luchar por ayudar a los profesionales".

En la provincia de Málaga hay más de 2.000 profesionales en este sector, siendo uno de los que mayor empleo genera durante todo el año, y actualmente hay unos 1.300 autobuses que se encuentran parados. En su mayoría, el sector del transporte en la provincia lo forman empresas familiares, por lo que la situación es "nefasta" a nivel de empleo, pero también en el ámbito del mantenimiento económico y social de dichas familias.

"Es incomprensible que los ayuntamientos no se hayan planteado la suspensión de este impuesto a los profesionales, ya que este sector se encuentra completamente hundido y sin ninguna perspectiva a corto plazo", ha dicho Sierra y ha añadido que "estas son medidas de aplicación rápida, sin que haya necesidad de desembolso económico, pero que dan algo de respiro a las empresas para que puedan seguir sobreviviendo".

Por último, ha señalado que se va a solicitar una reunión con el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial para poder atender esta solicitud "que consideramos, dada la situación actual, justa y necesaria".