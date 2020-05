Esport convoca ajudes per 2 milions per a fomentar l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva

20M EP

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes per valor de 2 milions d'euros per al foment de l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva per a l'any 2020, segons l'ordre publicada en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.