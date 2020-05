Adrián Vázquez (Cs) afirma que "si nos ayudamos de manera directa hay muchas bodegas que se ven abocadas al cierre"

El europarlamentario ha mantenido una reunión junto con la diputada, Mari Carmen Martínez, portavoz de Cs en el Congreso de los diputados, el portavoz de Ciudadanos La Rioja, Pablo Baena, el diputado, Alberto Reyes, el secretario general de ASAJA La Rioja, Igor Fonseca, y el coordinador de UGT-UPA, Tomás Latasa para analizar la situación del sector agroalimentario por las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

El parlamentario europeo ha lamentado, a su vez, que todo el dinero que se va a dirigir al sector del programa nacional de apoyo. "La Comisión tiene que inyectar dinero nuevo para proteger al sector, porque el mercado interno tiene que ir en ambas direcciones", ha continuado, recordando la carta que remitió al ministro Planas en la que pedía que exigiera a la UE que las ayudas al sector. "Hay bodegas que cierran, con el impacto que eso tiene para el tejido económico y para el sector turístico de La Rioja y de otras Comunidades Autónomas".

El portavoz de Agricultura de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha criticado que las medidas anunciadas por el ministro Planas "ya han sido pedidas en Bruselas y están incluidas en el nuevo paquete de ayudas al sector que se van a votar en el próximo junio". En este sentido, ha anunciado que interpelará al ejecutivo comunitario para denunciar que el borrador del Ministerio no se ajuste a lo ya anunciado por la Comisión Europea.

El eurodiputado de Ciudadanos ha mostrado su malestar y desconcierto porque "no entendemos porque no dan flexibilidad a los productores cuanto producto almacenan y cuanto no, son ellos quienes lo deben decidir". En esta línea, ha incidido en que "el borrador dice que la cosecha en verde solo será permitida a parcelas en su totalidad cuando el propio comisario europeo ya anunció que sea el productor quien decida cuánto porcentaje de la parcela va permitida la cosecha en verde y cuánto no".

Vázquez ha querido también poner el foco en la reactivación del sector del turismo porque está sufriendo mucho con el cierre del canal Horeca. "No entendemos como somos el único país de Europa que pone en confinamiento 14 días a todo aquel que llegue no solo de terceros países sino de la zona Schengen y de estados miembros. Es algo que no ha hecho nadie a estas alturas de la pandemia por eso pedimos que rectifiquen", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos La Rioja, Pablo Baena, ha afirmado que "en La Rioja es inaceptable el planteamiento que supone el borrador del Ministerio de Agricultura. El sector está reclamando ayuda y vamos a trabajar para que puedan acceder al grueso de las ayudas que en este momento necesitan".