'OT 2020' cancela su gira de conciertos por el coronavirus

Lo que no pudo hacer con el programa, sí ha pasado con la gira. La crisis del coronavirus ha dado al traste con la gira de conciertos que OT 2020 tenía planificada para este verano que, de momento, contaba con cuatro destinos: Barcelona, Sevilla, Valencia y Madrid.

Según explicó la productora en un comunicado, la culpa ha sido "la incertidumbre que está provocando" la pandemia y "la vuelta a cierta normalidad imposibilita conocer un escenario óptimo para la celebración de los conciertos".

"Tanto Gestmusic Endemol, productora del programa, como las empresas implicadas en la organización de la Gira OT 2020 –TheProject, Get In, Riff Producciones y The Music Republic- hemos intentado por todos los medios reprogramar la gira, pero muchos factores han impedido que se pueda celebrar en las próximas fechas", señala.

"Debido a la incertidumbre que está provocando el coronavirus y la vuelta a cierta normalidad imposibilita conocer y prever un escenario óptimo para la celebración de los conciertos, sentimos comunicar la cancelación de la gira".

Sin embargo, sí deja la puerta abierta a la celebración de un macroconcierto en el futuro. "Seguiremos pendientes de los cambios que se vayan produciendo en la normativa oficial a la espera de que exista la posibilidad de poder realizar un concierto multitudinario en el futuro, siempre respetando las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad para proteger a los asistentes, artistas y todo el personal que presta servicio en las instalaciones del concierto".

"Seguiremos pendientes de los cambios que se vayan produciendo en la normativa oficial a la espera de que exista la posibilidad de poder realizar un concierto multitudinario en el futuro"

ASí, señala el comunicado, "Anaju, Anne, Ariadna, Bruno, Eli, Eva, Flavio, Gèrard, Hugo, Javy, Jesús, Maialen, Nia, Nick, Rafa y Samantha, todo el equipo de Operación Triunfo, y todas las agencias implicadas, queremos agradecer vuestra comprensión y paciencia".

En cuanto a la devolución de las entradas compradas, se hará "automáticamente la devolución del importe de tus entradas en los próximos días en el mismo medio de pago con el que realizaste tu compra", indica la productora.