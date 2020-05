El Gobierno de Navarra concede 1,1 millones para financiar 8 proyectos de investigación sobre el COVID-19

Los ocho proyectos son: 'Diseño de inmunógenos optimizados para la vacunación frente a SARS-CoV-2', de la Fundación Miguel Servet; 'Identificación de regiones inmunogénicas en las proteínas del SARS-CoV-2 para el desarrollo de vacunas basadas en péptidos', del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) presentado a través de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA); 'Ayuda a la gestión de recursos sanitarios', de la Universidad Pública de Navarra; 'FeNO-COV' de la Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed; y 'Desarrollo y aplicación de protectores permanente multisuperficie con acción desinfectante frente al SARS-CoV-2' del Centro Tecnológico Lurederra.

También han sido reconocidos los proyectos: 'Inmunoterapia adoptiva con linfocitos t específicos SARS-CoV-2' del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA); 'Predicting adverse complications of COVID-19 and the benefit from inmmunomodulating therapies based on the presence of clonal hemotopoiesis', del CIMA; y 'Ensayo clínico con el fármaco anikinra autorizado en España', del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) y Navarrabiomed.

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA

El objetivo de la convocatoria del Ejecutivo foral, denominada Fondo COVI+D, es fomentar la innovación navarra y su proyección estatal. También posibilita la incorporación de talento científico, ya que estas ayudas incluyen gastos de contratación de personal. Igualmente, implica generar una innovación tecnológica y social que resuelva los problemas de las y los usuarios finales, los pacientes, al involucrarlos en los procesos, ha informado el Gobierno en una nota.

Además, persigue fomentar el desarrollo industrial y tecnológico de Navarra, ya que muchos de los proyectos son susceptibles de generar un conocimiento transferible a la sociedad en forma de nuevos productos o servicios. También, ha añadido, mejora el posicionamiento de la Comunidad foral en materia de competitividad tecnológica, al permitir la compra de equipamientos e infraestructuras.

Esta convocatoria, similar a las desarrolladas en Cantabria (300.000 euros), Cataluña (7,2 millones) o Castilla y León (2,4 millones), es de las que cuenta con mayor cantidad de fondos per cápita entre las comunidades autónomas, ha precisado.

De los más de 1.000 proyectos presentados a la convocatoria estatal, 25 han sido liderados por centros tecnológicos y de investigación navarros como la UPNA, Fundación Miguel Servet- Navarrabiomed, IdiSNA, CIMA, Centro Tecnológico Lurederra o NAITEC, y por diferentes empresas navarras. Ello pone de manifiesto, ha indicado el Gobierno foral, la implicación del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) en la lucha contra la pandemia.

Dos de los proyectos presentados por Navarra han sido financiados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con 232.000 euros, el 100% de lo solicitado. Se trata de una investigación sobre 'Plataformas de desarrollo de vacunas bioseguras contra SARS-CoV-2', liderado por David Escors Murugarren, del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdISNA), que ha recibido 115.000 euros y de un estudio sobre 'Infección, hospitalización, ingreso en UCI y fallecimiento por SARS-CoV-2 en una cohorte poblacional', propuesto por Jesús Castilla, del Grupo de Enfermedades infecciosas y vacunas del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). Para ello, contará con unos fondos de 117.000 euros.