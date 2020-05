La Casa Ronald McDonald de València celebra en confinament el seu seté aniversari

Segons ha informat la Fundació Ronald McDonald en un comunicat, altres anys aquest aniversari ha sigut "una alegre celebració que reunia tant famílies com equip de voluntariat i tots els amics que col·laboren durant tot l'any", però enguany la pandèmia de Covid-19 ha fet canviar els plans.

A pesar de la relaxació de les mesures de confinament, la Casa Ronald McDonald seguirà prenent totes les precaucions necessàries per a protegir les famílies que en aquests moments estan allotjades. Durant tot el període d'alarma, l'activitat s'ha reduït fins a cobrir els servicis mínims per a "evitar qualsevol situació de risc per a les famílies que han hagut de romandre en ella per a no interrompre el tractament mèdic dels seus fills".

Amb 16 habitacions, la Casa Ronald McDonald de València és una de les quatre cases que la fundació té en Espanya. El seu objectiu és crear un entorn normalitzat per a aquelles famílies que han hagut de deixar les seues llars perquè el seu fill reba tractament mèdic.

No obstant açò, la situació generada per la crisi del coronavirus ha afectat també aquest projecte per la dificultat de recaptar fons a través de les seues vies habituals: organització d'esdeveniments, venda de marxandatge solidari, donacions econòmiques i en espècie de particulars i empreses.