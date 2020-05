Una prova creada per la UV detectarà l'entrada del pacient en la fase avançada del virus

Un equip d'investigació de la Universitat de València (UV) desenvolupa un projecte per a proporcionar al sistema sanitari una prova diagnòstica que anticipe l'entrada a fases avançades de pacients amb Covid-19 i un tractament escalable oral per a tractar la malaltia.

La síndrome de Goodpasture ha sigut des de 1988 objecte d'estudi del grup d'investigació dirigit pel professor Juan Saus, que lidera aquest projecte. Es tracta d'una hemorràgia pulmonar amb fracàs renal que, en l'actualitat, es manifesta “de forma molt esporàdica” i que, a partir de nous descobriments de l'equip de Saus, ha donat pas a una proposta terapèutica per a la Covid-19.

“La proteïna GPBP (Goodpasture antigen binding protein), quan es sobreexpresa i s'acumula fora de la cèl·lula, causa una desestructuració del microentorn i transforma fines estructures membranoses en gruixudes parets fibroses que dificulten l'oxigenació i depuració de la sang en el pulmó i el renyó. Això va establir les bases per al desenvolupament de EMTEST, un prototip per a mesurar GPBP en sang i T12, un compost específicament dissenyat per a inhibir-la”, explica Saus.

L'equip d'investigació va observar que la GPBP s'acumula en el pulmó de pacients amb un quadre de dificultat respiratòria greu denominada síndrome de distrés respiratori de l'adult (SDRA), causat per infeccions o sèpsies.

“Cada vegada hi ha més evidències que una sèpsia amb predomini de l'afectació pulmonar és la causant de la fatalitat en la Covid-19”, detalla Saus. “Amb una sèpsia, els tractaments antibacterians o antivírics no són prou efectius per a detindre el procés. Una vegada desencadenat el SDRA en els pacients amb Covid-19, no s'espera que un tractament que elimine el coronavirus modifique el curs fatal de la malaltia”, conclou l'expert de la UV.

Per aquest motiu, el projecte vol utilitzar EMTEST per a mesurar GPBP en la sang dels pacients Covid-19 i anticipar l'aparició de SDRA. A continuació, amb els nivells de GPBP controlats, administrar T12 als pacients Covid-19 en risc de distrés respiratori i evitar la instauració d'aquesta malaltia. “Amb aquesta proposta volem desenvolupar un diagnòstic d'imminència de SDRA i un tractament específic per a millorar la supervivència de les persones amb Covid-19 i evitar col·lapses del sistema sanitari”, precisa.