Lidia Montero es postula com a tercera candidata per a liderar Podem apel·lant a les "arrels" del partit

Se suma així a les candidatures ja anunciades de la portaveu en Les Corts, Naiara Davó, i de la diputada Pilar Lima. Es dona la circumstància que Montero ja va formar part de la llista que al 2017 va encapçalar l'aleshores diputat Daniel Geffner, pròxim al sector anticapitalista, denominada Marea Valenciana. En eixa ocasió un acord amb la llista d'Estañ va donar com a resultat una candidatura unitària en la qual es va integrar Montero.

Segons ha informat la candidatura en un comunicat, en tots els processos interns de la formació morada s'apel·la a la unitat i a la importància de tornar a les bases i a les arrels de Podem però "després sorgeixen dubtes de com fer açò realitat", per la qual cosa "és hora de reconstruir aquest partit-moviment des de la fortalesa de les seues arrels".

Així, posa en valor el treball realitzat des dels Cercles, un sistema que "ha mostrat els seus beneficis i els seus èxits en molts casos, com el treball realitzat en el Cercle de Sanitat, en el qual participa Lidia Montero, que ha assortit al partit i al grup parlamentari d'arguments, propostes, dades i raons que després s'han convertit en realitats com la reversió de l'Hospital de la Ribera".

No obstant açò, adverteix que "la política exprés i de titulars que prima en l'actualitat ha arrossegat també Podem a abandonar aquest sistema de participació que afavoreix l'apoderament, la qual cosa ha generat certa distància entre la gent dels cercles, els càrrecs orgànics i la representació institucional".

Per açò, el primer objectiu de Montero és "restaurar aquesta relació entre els tres nivells, amb estructures senzilles que faciliten la participació i la implicació dels Cercles en el desenvolupament de les línies polítiques del partit i del grup parlamentari".

"Quan les candidates apel·lem a la unitat i als Cercles la gent es pregunta què ha fet cada persona aquests sis anys quan ha tingut càrrecs orgànics o institucionals per a escoltar i potenciar els Cercles. En Podem ja tenim memòria i certs missatges poden sonar a buit", ha assenyalat.

Lidia Montero ha subratllat també la importància que les tres candidates a la Secretària General de Podem siguen dones i s'ha mostrat segura que les tres tenen "una mateixa idea de les polítiques que Podem ha de dur a terme" perquè són les que els demanen els Cercles.

"Però a mi m'agradaria que forem més ambicioses reclamant un finançament just que permeta reforçar els serveis públics, lluitem per la transició ecològica potenciant un model econòmic que no l'enfronte amb la justícia social; l'ampliació de la Renda d'Inclusió a una Renda Valenciana no condicionada i individual o revertir la feminització de la pobresa i revaloritzar els treballs que durant aquesta pandèmia de la Covid-19 s'han mostrat més essencials si cap, com els de cures o neteja", ha afegit.