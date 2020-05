Tres eixos per a reconstruir València després de la pandèmia

La Comissió de Reconstrucció aprovada a l'Ajuntament de València per a afrontar a la ciutat la nova normalitat a partir de la pandèmia de la Covid-19 iniciarà aquest dijous el seu pla de treball, aprovat ahir, amb les primeres compareixences previstes.

En conjunt, s'ha programat la participació d'experts en salut, economia i ètica, alguns d'ells representants d'universitats, sindicats, autònoms i empresaris, així com col·legis professionals i entitats socials i ciutadanes. Les tasques d'aquest òrgan s'articularan entorn de tres panells de treball: la recuperació sanitària, l'econòmica i la social.

L'alcalde de València, Joan Ribó, que presideix la comissió, va destacar la importància de tirar avant aquest pla de treball i la reconstrucció de la ciutat “amb el màxim consens possible dels grups municipals”. “No aconseguirem eixir bé d'aquesta crisi si no tracem entre tots la senda de la recuperació”, va dir ahir. El pla acordat ha comptat amb el suport de Compromís i PSPV, en l'equip de Govern, i PP i Ciutadans, en l'oposició.

El primer edil va afirmar que “malgrat que les visions de cada grup a vegades puguen ser diferents, l'objectiu ha de ser el mateix: recuperar una ciutat segura en la qual cap família es quede arrere i en la qual aconseguim reflotar l'economia”. “Aquesta ha de ser una comissió eficient”, va exposar, a més de ressaltar que per mitjà de les compareixences es comptarà amb “experts tècnics qualificats, referents en els camps més diversos”.

Així mateix, va apuntar la necessitat que els terminis no s'allarguen en el temps perquè “la capacitat de reacció és clau per a eixir d'aquesta situació” generada per la Covid-19, a més d'al·ludir com a referència de la comissió de València les creades en el Congrés i en Les Corts.

La vicealcaldessa, vicepresidenta primera de la comissió i portaveu socialista en el Consistori, Sandra Gómez, va dir que després d'aprovar-se el pla de treball s'han de “focalitzar tots” els recursos en el “pla de recuperació i estimulació de la ciutat”. “I no volem fer-ho sols, sinó amb totes les persones que tenen propostes importants i que volem incloure en les polítiques que impulsem”, va declarar.

Gómez va valorar les aportacions que contribuiran a “construir una ciutat més amable, recuperant els carrers i la mobilitat del transport” des del món de l'empresa, la cultura, el turisme, la innovació, les universitats, els col·legis professionals i entitats socials.

El grup municipal del PP va subratllar la inclusió d'associacions com Càritas, Casa Caridad o la Plataforma d'Afectats per la Covid-19, així com d'economistes, arquitectes, autònoms i promotors. No obstant això, va lamentar que no vaja a comparéixer la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

La seua portaveu, María José Catalá, va considerar necessari “abans de posar en marxa actuacions conéixer la situació de València, tant sanitària com econòmicament”, i va lamentar que no es vaja a entregar documentació fins que no finalitze la comissió perquè això impedirà “tindre un diagnòstic previ”. Igualment, va criticar que la comissió tinga només “tres sessions” perquè “València no es reconstrueix en tres dies”.

El portaveu de Cs, Fernando Giner, creu que els autònoms i les pimes estaran ben representats en aquest òrgan i va valorar que s'haja acceptat que per part d'aquests sectors no acudisca només una entitat.

Per part de Vox, l'edil Vicente Montañez va censurar que la comissió es cree per a “llavar la imatge de l'alcalde, eternament absent”, i va dir que el seu grup no jugarà a aquest paperot”. “Qualsevol mesura que proposem no serà per a llavar la imatge ni entrar en el joc de veure quin és l'alfil que mou cada grup polític, sinó única i exclusivament pensant en les famílies, en els ciutadans i en els empresaris” de València.

La fórmula: debats i compareixences

El funcionament de la comissió preveu sessions de compareixences i sessions de debat. En les primeres, els experts tindran un torn de 15 minuts cadascun, un minut per grup municipal per a preguntar i altres cinc minuts de resposta per a cada persona convidada. Després intervindran les entitats (7 minuts cadascuna), a les quals els grups podran realitzar preguntes.