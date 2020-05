Educació publica les pautes per a l'admissió telemàtica de l'alumnat per al pròxim curs

Segons ha informat en un comunicat el departament que dirigeix Vicent Marzà, aquest procediment és important per a les famílies que matriculen els seus fills per al pròxim curs per primera vegada en les aules gratuïtes de 2 anys i en Infantil de 3 anys, així com per a l'alumnat que es vol matricular en Formació Professional (FP).

En la resta d'etapes educatives les famílies utilitzen aquest procediment en menor mesura, ja que s'usa per a canviar als fills de centre educatiu per diferents raons, com per exemple el canvi de residència d'una població a una altra.

El procés d'admissió és el primer tràmit que es fa dins de la matriculació escolar. Ho fan les famílies i se centra a aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a poder realitzar la baremació i determinació del centre educatiu on s'escolaritzen els menors.

Aquest procediment presenta enguany una novetat rellevant pel fet que la gran majoria de les famílies realitzaran aquest tràmit de manera telemàtica. S'ha treballat en aquesta opció pels efectes generats per la pandèmia de Covid-19 i el context d'estat d'alarma.

Per açò, independentment del context exacte de l'evolució de la pandèmia en les dates en què es produiran els processos d'admissió, la Conselleria ha preparat una aplicació informàtica per a "garantir la seguretat de la gestió telemàtica per part de la ciutadania i afavorir que la gran majoria de la població que ha d'efectuar aquest tràmit puga fer-ho en línia".

Així, habilitarà en les dates previstes d'admissió un espai web concret amb la informació sobre la matriculació i la tramitació electrònica del procediment d'admissió. Aquesta aplicació s'activarà el primer dia en què es puguen iniciar els procediments.

En les etapes d'Infantil i Primària la presentació de sol·licituds telemàtiques d'admissió es farà del 8 al 16 de juny. La informació de les llistes provisionals es farà pública l'1 de juliol i les persones que vullguen fer reclamacions tindran de l'1 al 3 de juliol per a tramitar-les amb la clau d'accés. Les llistes definitives es publicaran el 10 de juliol i la matriculació efectiva la faran les famílies del 13 al 29 de juliol.

En la resta d'etapes educatives la presentació de sol·licituds telemàtiques d'admissió es farà del 17 al 25 de juny. La informació de les llistes provisionals en ESO i Batxillerat es donarà el 15 de juliol i es podran efectuar reclamacions des d'aquest dia fins al 17 de juliol. Les llistes definitives es publicaran el 27 de juliol i s'establiran dos períodes de matriculació: del 28 al 31 de juliol i l'1 i 2 de setembre.

En el cas de l'FP Bàsica, les llistes provisionals es publicaran el 13 de juliol. Es podrà reclamar del 13 al 15 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 27 de juliol i la matriculació serà del 22 al 28 de juliol.

Pel que fa al Grau Mitjà i Grau Superior de FP, les llistes provisionals es publicaran el 20 de juliol. Es podrà reclamar del 20 al 22 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 29 de juliol i la matriculació serà de l'1 al 9 de setembre.