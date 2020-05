Gamarra (PP) asegura que el "hartazgo de la sociedad" viene "de la mala gestión que de la crisis ha hecho el Gobierno"

"Si se hubieran tomado medidas antes por parte del Gobierno de Sánchez, en el que está Ábalos - en vez de estar a otras cosas-, el resultado tanto en contagios como en fallecimientos hubiera sido diferente".

La también diputada riojana del PP en el Congreso ha respondido de este modo, en una comparecencia de prensa sobre iniciativas en defensa del sector del vino, a las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fomentaba las 'caceroladas' contra el Gobierno central.

Gamarra ha indicado que "si se hubiera gestionado bien desde el primer momento esta crisis, tomando medidas adecuadas y siendo eficaz por ejemplo en la compra de mascarillas, donde de las 800 millones que han comprado solo se han recibido por las Comunidades Autónomas 100", algo que "o bien significa que las tienen guardadas o bien que nos las han recibido". "Esa ineficacia hace que al final hayamos tenido una peor gestión de la crisis", ha añadido.

La vicesecretaria del PP ha asegurado que "lo que busca el ministro Ábalos y todo el Gobierno es confundir y buscar otros culpables", pero que "tengan claro que el hartazgo de la sociedad española, es causa de la mala gestión sanitaria del PSOE y de Pablo Iglesias, que tanto dolor está dejando en nuestro país".

"Es dolor no, desde el punto de vista solo sanitario, sino que también estamos viendo repercusiones en el punto de vista económico que está llevando al hartazgo a la sociedad española", y "las causas son ellos mismos, por lo que para evitarlo tienen que empezar a tomar medidas y pedir perdón a los españolas", ha añadido Gamarra, para concluir que "así se podrán cambiar las cosas".

ESTADO DE ALARMA

Preguntada por la oposición del PP a una nueva prórroga del Estado de Alarma, la diputada nacional ha indicado que "no la vamos a apoyar porque hay un Plan 'B'", ya que "el Estado de Alarma es un medida excepcional en la limitación de nuestros derechos y libertades públicas".

En este punto, ha reconocido la "paciencia" con la que los riojanos y los españoles "hemos llevado está situación", pero "la limitación de derechos y libertades públicas debe ser una medida excepcional con el mínimo tiempo posible, y no debe alargarse en el tiempo porque sea una posición más cómoda para el PSOE y Podemos".

Gamarra ha asegurado que hay alternativas que "no afectan a nuestros derechos y a nuestras libertades" y, por tanto, el PP "ya advirtió a Pedro Sánchez que hay Plan 'B' en el ámbito jurídico, sanitario, económico, que es el camino correcto. "Si no se adecuan esas sugerencias de Plan 'B' que ha hecho el PP, que es levantar el Estado de Alarma, y dotarnos, a través de la legislación ordinaria, de los mecanismos para garantizar que no se produzcan los movimientos en un momento determinado, nuestro voto será negativo", ha añadido.