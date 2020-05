Marta López, novia de Kiko Matamoros, publica una fotografía de cuando padecía anorexia para concienciar

De sobra es sabido que la anorexia es un trastorno de la conducta alimenticia que lleva a quien la padece a diversos desórdenes alimenticios, donde destaca por encima de todos la posibilidad de que el enfermo llegue al punto de la inanición por el miedo a engordar o por su absoluto rechazo hacia la comida. Y sin embargo, sigue siendo de cierta manera tabú hablar de ello.

Para Marta López Álamo (no confundir con la colaboradora de Telecinco y protagonista del Merlos Place Marta López) eso tiene que acabar y la sociedad debe estar preparada para hablar de ciertos temas que escuecen a unos pocos y para, si hace falta, ver imágenes de lo que de verdad significa esta TPA (Trastorno Psicogénico de la Alimentación).

La influencer se ha servido de sus más de 155.000 seguidores (cifra que aumenta día a día) para promover un estilo de vida saludable durante todo este tiempo, pero también recuerda su pasado.

Y aunque su comunidad está continuamente mandándole mensajes de apoyo y de cariño, no faltan los trolls y los hatersque en ocasiones insultan, en ocasiones se burlan de su relación con Kiko Matamoros y en ocasiones dan golpes bajos a través de críticas que nadie les ha pedido.

Hace unos días, la modelo de 22 años confesaba en su canal de MtMad que había sufrido anorexia hace ya algunos años y este pasado fin de semana, durante un juego de Instagram, donde es muy activa, sus fans le pidieron una fotografía de aquella época.

En la fotografía, que muchos de sus seguidores no se podían creer que fuera ella (y he ahí la razón por la que la mostró, para concienciar sobre la importancia de saber que se puede superar) la granadina se tapa la cara, pero enseña cómo era su cuerpo, realmente muy delgado y macilento, posando en bikini.

"Sufrí anorexia nerviosa durante cuatro años. Ojalá que con esto pueda ayudar a chicas que estén pasando por esto. Es difícil, pero se sale", aseguró, centrándose en el colectivo que por presión social más expuesto está a padecer la enfermedad.

"El primer paso es aceptar tu cuerpo y aceptar la constitución que tienes", reconoce Marta López, que no duda en aceptar sus primeros años como el caldo de cultivo para su posterior estado: "No tuve una infancia buena. Este tipo de trastornos vienen por una falta de autoestima y de seguridad".

"Yo nunca he dejado de comer, yo solamente la reduje. Me alimentaba de CocaCola Zero y de chicles. Empecé a comer cada vez menos, a contar cada vez más calorías, a comprar barritas de dieta", llega a decir en el vídeo, en el que comenta que a su delgadez afectó que "cada día hacía más ejercicio".

Pero se repuso de su trastorno y poco después subió otra fotografía de hará tres años para que sus seguidoras sepan que hay una salida. "Otra foto de cuando tenía más peso, tenía 19 años, antes de operarme el pecho", escribe junto a esta nueva imagen, más cercana a su fisionomía actual.