Detinguda una dona a Alacant per amenaçar amb una arma simulada un grup de joves per fer soroll

Els fets van ocórrer ahir dilluns en un carrer del barri de Carolines Baixes quan diversos veïns van cridar la Sala del 091 alertant que una dona proveïda d'una pistola cridava un grup de joves als qui amenaçava amb matar-los si no deixaven de fer soroll.

Així mateix, s'avisava que la dona havia arribat a advertir que la primera bala era de salva, però les següents no.

Per aquesta raó, es van presentar en el lloc diverses dotacions de Policia Nacional, Policia Local i una ambulància.

Els agents van delimitar la zona, van donar indicacions als veïns perquè es refugiaren en els seus domicilis i van fracturar els cristalls de l'entrada per a facilitar la visibilitat en l'interior.

Una vegada assegurada la zona es van posar en contacte amb la dona, estava molt alterada donant crits des del balcó. Inicialment ella va manifestar que anava a baixar al carrer per a explicar el succeït, no obstant açò, posteriorment va sol·licitar als agents que anaren ells els que es personaren en el seu domicili per a poder explicar-se.

Els policies van aconseguir parlar amb ella i tranquil·litzar-la. La dona va relatar que havia discutit amb el seu veí que li va cridar l'atenció quan la dona va amenaçar amb l'arma un grup de joves que estaven fent soroll en el carrer.

Va ser en eixe moment quan els agents van comprovar que l'arma era simulada aconseguint que la dona s'entregara sense oposar resistència.

Per aquests fets va ser detinguda per un presumpte delicte d'amenaces sent posada a disposició judicial.