Por menos de 60 euros: así es la batería de cocina de San Ignacio que puedes encontrar rebajado en Ebay

Hasta hace unos días, nuestra tortilla de patatas, nuestros guisos o las infusiones para dar sabor a los postres favoritos de la familia eran dignos de aplauso. Sin embargo, y aunque sigues los pasos de siempre, últimamente todo se te quema, se te pasa de cocción o acaba teniendo un regusto poco identificable a la hora de la degustación. ¿Será que, después de haber pasado tanto tiempo entre fogones, has perdido nuestro toque mágico? La respuesta, para tu tranquilidad (¡y la de tus comensales!) es no, pues, aunque todos tenemos días malos, las dotes culinarias no desaparecen de una semana a otra.

Posiblemente, la culpa recaiga sobre el estado de tu batería de cocina que, aunque lleva años trabajando para que tus platos sean los mejores, ha empezado a perder sus propiedades antiadherentes. Un final inevitable que acaba afectando hasta a las mejores cazuelas y sartenes que, por supuesto, solo se soluciona cuando las jubilamos y dejamos paso a nuevos utensilios que vuelvan a hacer justicia a la calidad a nuestras recetas. Y, claro, todos los cocinillas sabemos que esto supone una inversión que, según el momento del mes en el que nos encontremos, no todos estamos dispuestos a asumir.

Pero, ¿y si te decimos que hemos dado con un set completo de ocho piezas de la marca San Ignacio por poco menos de 55 euros? Rastreando el catálogo de Ebay hemos encontrado esta oferta, sujeta, según la plataforma, a un 32% de rebaja que, desde luego, se merece una oportunidad. ¿Quieres saber que incluye esta batería de cocina?

¿Qué te parece esta batería para renovarla de tu cocina? Ebay

Cabe destacar que esta completa batería de cocina es apta para todo tipo de fuegos, incluido los de inducción. Las ollas están fabricadas en acero inoxidable y las sartenes en aluminio

Un artículo para cada elaboración

Cuatro cacerolas. Estos utensilios tienen diferentes tamaños para satisfacer todas las necesidades culinarias en tu cocina. Sus capacidades son de 1,9 L; 2,7 L; 3,5 L; y 5,1 L, por lo que puedes usar cada una de ellas para elaboraciones diferentes. Por ejemplo, en la más pequeña puedes cocer huevos puesto que, aparte de este ingrediente, solo se necesita agua. La siguiente en capacidad es perfecta para preparar sofritos y bases de salsas, mientras que puedes usar la siguiente para cocer pasta para toda la familia. Por último, la más grande, puede emplearse para cocer verduras o hacer deliciosos guisos que requieren de mayores capacidades.

Estos utensilios tienen diferentes tamaños para satisfacer todas las necesidades culinarias en tu cocina. Sus capacidades son de 1,9 L; 2,7 L; 3,5 L; y 5,1 L, por lo que puedes usar cada una de ellas para elaboraciones diferentes. Por ejemplo, en la más pequeña puedes cocer huevos puesto que, aparte de este ingrediente, solo se necesita agua. La siguiente en capacidad es perfecta para preparar sofritos y bases de salsas, mientras que puedes usar la siguiente para cocer pasta para toda la familia. Por último, la más grande, puede emplearse para cocer verduras o hacer deliciosos guisos que requieren de mayores capacidades. Dos sartenes. Igual que con las cacerolas, todo 'foodie' que se precie no tiene solo una sartén puesto que contar con varias te permite preparar platos distintos a la vez. Ambas son de la marca Masterpro y cuentan con revestimiento antiadherente en mármol para evitar que los alimentos se peguen.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Ebay y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.