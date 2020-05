Carmen Lomana, tras perder sus ingresos: "Tengo para comer, pero no sé por cuánto tiempo"

La colaboradora televisiva Carmen Lomana confesó en el programa de Risto Mejide, Todo es Mentira, que está pasando por apuros económicos y que la situación podría empeorar de aquí a un tiempo.

Lomana reveló que ella tiene oficinas que alquila, de las que obtiene su principal fuente de ingresos. "Fundamentalmente vivo de eso y se han quedado vacías", aseguraba. "Tengo para comer pero no sé por cuánto tiempo", afirmó.

A Carmen Lomana se la ha podido ver recientemente como colaboradora en Supervivientes, por lo que también obtiene de esas apariciones un dinero extra en estos días de zozobra para ella.

Lomana aprovechó también para expresar que está enfadada con el gobierno y harta de las opiniones contra la gente pudiente. "Yo estoy tan harta de que me llamen pija". Tampoco le gustan palabras como "fascista", pues es "otra palabra de moda que les encanta, se les llena la boca".

Y no dudó en polemizar con buena parte de la sociedad: "Verdaderamente me parece que estamos en una sociedad de papanatas bastante preocupante", afirmó rotunda.

Las ideas políticas de Lomana están también en las antípodas del Gobierno y de su gestión, incluida la del director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. "Estoy que echo chispas contra el Gobierno y contra el 'doctor virus' que no lo puedo soportar, Simón. En febrero digo que aquí no iba a haber nada, que no iba a pasar nada, que iba a haber muy pocos contagios. Eso es de juzgado de guardia", valoraba.

Sobre las caceroladas se mostró a favor en cuanto al fondo, pero no en la forma. "Tienen toda la razón del mundo para protestar [...], pero desde la ventana, porque es muy peligroso concentrarse en la calle", porque eso es "una irresponsabilidad tremenda".