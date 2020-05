El uso de mascarillas obligatorio aún no se ha publicado en el BOE

Este lunes el Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado ampliar el uso obligatorio de las mascarillas tras la reunión celebrada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Desde el pasado 4 de mayo, coincidiendo con el comienzo del plan de desescalada, el uso de mascarillas es obligatorio en el transporte público para tratar de minimizar el riesgo de transmisión y contagio de la enfermedad.

Ahora, esta obligatoriedad se ampliará en los espacios cerrados y en la vía pública, si no se garantiza la distancia mínima de seguridad de dos metros entre personas.

No obstante, todavía no se ha publicado la orden ministerial que regule esta nueva medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, no se encuentra en vigor actualmente. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado que se publicará en los próximos días. El propósito es prevenir y frenar la transmisión durante el proceso de desescalada en los diferentes territorios de España.

Hasta ahora, la mascarilla es obligatoria en el transporte público tras su regulación en la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, modificada posteriormente por la Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo.

