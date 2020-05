Els carrers recobren el pols amb botigues, locals i terrasses.

Els carrers de València van recobrar ahir una part del seu pols habitual amb l'entrada en la fase 1 del desconfinament. L'obertura, amb mesures de distanciament i de seguretat sanitària, del xicotet comerç, de les terrasses de bars i restaurants i d'altres locals públics, com a museus i biblioteques, va donar un altre aire a la ciutat i certa sensació de normalitat després de dos mesos amb les persianes baixades i sense quasi vianants arrel de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19. Això sí, amb crides a la prudència i al sentit comú per a no desfer camí recorregut.

Una de les novetats més visibles és la tornada a l'activitat dels espais d'hostaleria a l'aire lliure. No obstant això, el d'ahir fou només un primer pas. La Federació Empresarial d'Hostaleria de València (FEHV) calcula que només el 10% dels establiments d'hostaleria va reobrir en el primer dia de la fase 1 de desescalada, encara que confia que el número anirà augmentant en els pròxims dies i de cara al cap de setmana.

El balanç de les primeres hores de la jornada va ser “positiu” per a la patronal hostalera, els associats de la qual van destacar la “bona resposta” i el “civisme” del públic a l'hora de complir les normes de seguretat higienicsanitàries establides per a evitar contagis.

En el cas dels establiments de la platja, el president de l'Associació d'Hostalers de Restaurants de la Malva-rosa, José Miralles, va ressaltar l'”emocionant” reobertura de les terrasses del passeig marítim que des de les 9.00 hores del matí ja tenien cues esperant per a entrar, “disciplinades” i guardant la distància de seguretat.

En concret van obrir quatre dels 12 establiments que es distribueixen al llarg del passeig marítim, encara que la idea és anar obrint dos més cada dia fins a arribar a la fi de setmana amb el 100%. “Hi havia molta il·lusió i la resposta del públic valencià ha sigut excepcional, de 10”, va afirmar. “La gent té moltes ganes de tornar a viure”, va agregar.

En els barris, la reactivació del comerç de proximitat també va canviar la monotonia del confinament. Les botigues van rebre als primers clients amb guants, gels hidroalcohòlics i limitacions en l'aforament per a evitar aglomeracions, però amb l'esperança de recobrar certa normalitat en la seua activitat.

En l'àmbit dels serveis municipals, l'Ajuntament de València va reobrir els cementeris a les visites i també, tal com permet la fase 1, va elevar l'aforament dels sepelis i vetles fins a les 15 persones. A més, també va reactivar les biblioteques municipals i va reobrir les zones de socialització de gossos. L'Entitat Metropolitana de Residus (Emtre) també ha tornat a posar en funcionament el servei d'ecoparcs mòbils per al reciclatge d'objectes.

Els hotels valencians, en canvi, van reobrir en molt pocs casos i de manera testimonial, únicament per a donar servei a col·lectius que precisen aquestes places per motius laborals, van informar des de la patronal Hosbec.

En el pla laboral, la inactivitat dels dos últims mesos s'ha traduït en una autèntica cataracta d'expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO). La Comunitat Valenciana va aconseguir ahir les 64.790 sol·licituds acumulades des que va començar l'estat d'alarma pel coronavirus, que han afectat ja 404.399 treballadors, segons les últimes dades de la Conselleria d'Economia Sostenible. La majoria dels expedients, 55.272, es corresponen al sector serveis, seguit de la indústria (5.484) i la construcció (3.747 expedients).