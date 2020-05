La Generalitat convoca ajuts per al lloguer a famílies amb dificultats econòmiques per la Covid-19

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de l’habitatge habitual de 14,5 milions d’euros.

La subvenció, que es pot sol·licitar des del 15 de maig, s’adreça a famílies arrendatàries que es trobin en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos. L’ajut que es concedirà serà directe i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat. Cal recordar que els microcrèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) són uns ajuts transitoris de finançament oberts per l’Estat també en el marc de les mesures per fer front a les conseqüències econòmiques del coronavirus.

Promoció d’habitatge de la Generalitat a Molins de Rei. Departament de Territori i Sostenibilitat

L’ajut que ara convoca la Generalitat es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge. Així, a Barcelona ciutat i la seva demarcació és de 750 euros; de 500 euros a les demarcacions de Girona i Tarragona, de 450 euros per a la demarcació de Lleida, i de 350 euros per a les Terres de l’Ebre. En cas de compatibilitzar aquest ajut amb altres, l’import total de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament.

Tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent, acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

Despeses iguals o superiors al 35% dels ingressos

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la Covid-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.

Quant als ingressos, els requisits per rebre aquesta subvenció són que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a 1.613,52 euros mensuals.

No obstant això, aquest topall d’ingressos màxims s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar tingui a càrrec algun membre amb un cert nivell de discapacitat intel·lectual, sensorial o física reconeguda o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar. I també s’amplia si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat (2.689,20 euros mensuals). Finalment, també s’eleva el topall per a cada fill a càrrec i en un import diferent en funció de si és una família monoparental o no.

A més dels requisits econòmics de la unitat familiar, cal que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) igualin o superin el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros (inclosos la renda, els seus endarreriments, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa per al servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora).

La partida forma part de la línia específica d’ajudes de l’Estat al pagament del lloguer davant l’emergència de la Covid-19, que ha dotat Catalunya d’una partida extraordinària de més de 14 milions d’euros que el Govern convoca i gestiona.

Presentació telemàtica i atenció telefònica

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins al 30 de setembre de 2020 preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

També s’ha posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic (900 922 841) per atendre les persones interessades a optar aquest ajut i assessorar-les perquè tinguin les màximes facilitats per poder fer el tràmit telemàticament, sobretot tenint en compte que els ajuts s’atorgaran per ordre d’entrada fins a exhaurir el pressupost. L’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores.

En el cas que al municipi de residència o al consell comarcal corresponent hi hagi una Oficina Local d’Habitatge que gestioni els ajuts, es facilitarà el seu número de telèfon i la informació sobre una possible atenció presencial quan es truqui al 900 922 841.