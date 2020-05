Máximo Huerta critica la cancelación de 'A partir de hoy' en TVE: "Me parece injusto y un error"

Los cambios que TVE ha realizado en la franja matinal también han afectado al novelista Máximo Huerta, quien la pasada semana anunció que el programa que conducía en La 1, A partir de hoy, no iba a volver a emitirse. "He sido muy feliz, pero la aventura ha llegado a su final", comunicó en sus redes sociales.

Tras lo sucedido, el exministro de Cultura y Deporte ha manifestado a Europa Press su descontento con la decisión del ente público, así como también ha criticado el tratamiento que los medios de comunicación están haciendo sobre la Covid-19.

La tertulia conducida por Huerta dejó de emitirse en marzo por el estado de alarma. Más tarde, el presentador confirmaba que no regresaría a la parrilla de la cadena pública. "Me he llevado un gran disgusto y me parece injusto y un error", ha valorado.

"Detrás de este programa había un equipazo y me he llevado más disgusto por ellos, porque yo ahora estoy focalizado en la novela y sigo escribiendo", ha apuntado, añadiendo que le gustaría volver a trabajar para la pequeña pantalla "con un programa parecido a este, de evasión".

En cuanto al tratamiento de los medios de comunicación sobre la pandemia global, ha dicho que personas como su madre "tenían más miedo que información en la cabeza. Con la televisión pasa como en la comida, que hay que tener un menú saludable y variado, y yo creo que no lo habido".

Máximo Huerta se prepara para publicar este martes, 19 de mayo, la novela Con el amor bastaba, tal y como expresó tras anunciar el adiós de A partir de hoy. "De momento, os espero el 19 de mayo con mi nueva novela Con el amor bastaba. Gracias por el cariño", concluyó.