Sánchez confía en el apoyo de Cs a la última prórroga del estado de alarma ante el ‘no’ de ERC

El Consejo de Ministros aprobará este martes la que será la última prórroga del estado de alarma. Será la más larga, no por 15 días , sino "hasta que termine la desescalada", según ha dicho este lunes en el Congreso la vicepresidenta primera. Carmen Calvo ha adelantado que la esta prórroga será "radicalmente diferente" a las anteriores. Como novedad, el Gobierno propondrá la posibilidad de que el estado de alarma pueda ir levantándose en aquellos territorios con mejor ritmo en la desescalada. "Será una alarma gradual, propondremos que si algún territorio avanza con rapidez, pueda ser levantada en este territorio", ha explicado Calvo. explicó Calvo. La propuesta confirmará también la reducción del mando único que hasta ahora han formado los ministros de Interior, Defensa, Transportes de Sanidad. A partir de ahora, la única autoridad sera este último, Salvador Illa. Según Calvo, quedará "de retén" ante un rebrote.

Estos elementos figuran en la propuesta de prórroga que el miércoles votará el Congreso y para la que Pedro Sánchez no tiene aún confirmados los votos necesarios. Eso sí, de los contactos con los distintos grupos y sus exigencias, en Moncloa este lunes se veía más posible contar de nuevo con el apoyo de Ciudadanos.

A pesar de rechazar la prórroga de un mes, los naranjas tampoco han dicho que no la apoyarán. Por la otra parte, ERC cree que "no se dan las condiciones" para abandonar el ‘no’. Aunque aún no ha confirmado su voto, el PNV ya dio muestras hace días de estar dispuesto a apoyar la prórroga. La posibilidad de que el estado de alarma pueda ir levantándose donde la situación lo permita es una reclamación concreta del PNV, con la que Sánchez favorece aún más un voto afirmativo de este partido.

ERC exige el mando para el Govern

En tal caso caso, a Sánchez le hará falta el apoyo de Cs o de ERC, no de ambos. Conscientes de ello, las dos formaciones desafiaron ayer al presidente a que busque su apoyo y no el del otro.

ERC ha anunciado este lunes que se mantiene en el ‘no’. No es definitivo pero el cambio está condicionado al algo que rechaza Sánchez. Como hizo hace 15 días, su secretaria general, Marta Vilalta, ha exigido al Gobierno que elimine del todo el mando único y que sea el Govern el que tenga "la última palabra" en la decisión de qué territorios de Cataluña pasan de una fase a otra. Vilalta ha rechazado el "examen" semanal de la Generalitat por parte de Sanidad y apostó por una «coordinación» donde la voz cantante la lleve la Consellería de Sanitat.

De forma indirecta, esto ha abierto este lunes otra grieta con su socio en el Govern. JxCAT condiciona abandonar el ‘no’ a que Sánchez reconozca al president, Quim Torra, como "única autoridad competente", a lo que no se ha sumado ERC.

En todo caso, el Gobierno rechazará estas exigencias confirmando a Illa como única autoridad. El PSOE también defendió el sistema actual. Al término de un Consejo de Política Territorial, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado que el Ministerio "puede comparar, apreciar los matices que desde la distancia" mejor que los Gobiernos autonómicos.

Cs pide justificar por qué un mes

De sus últimos contactos con el Gobierno y el PSOE, ERC cuenta con retomar la ‘mesa de diálogo’ cuando termine la desescalada. Para Ciudadanos, esto se ha e convertido este lunes en otra condición, contraria, para apoyar la prórroga. Su diputado Edmundo Bal ha exigido a Sánchez no vincularla con lo que dijo que es "una mesa de la vergüenza, que no salva vidas ni empleos".

Sobre la duración de la prórroga, el pacto entre Sánchez e Inés Arrimadas no contempla que sea de un mes. Bal ha señalado que el presidente "se lo pone muy difícil" a su partido al pedir un mes.

Cs votará ‘sí’, ha dicho Bal, si el Gobierno propone "un plazo acotado y razonable". Horas después, en la comisión constitucional donde ha comparecido Calvo, el dirigente naranja José María Espejo, ha reclamado al Gobierno que "justifique" adecuadamente por qué quiere una prórroga de un mes.