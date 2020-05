Choque en el Congreso entre Fanjul y Montero: "No soy su hija, ni su hermana, ni su amiga. Vigile el tono y las formas"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido este lunes en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados y ha sufrido un encontronazo con la diputada vasca del Partido Popular, Beatriz Fanjul.

En la comparecencia, Montero ha señalado su preocupación por los datos que puedan encontrarse a medida que avance la desescalada y ha explicado que su ministerio trabaja junto a Justicia en medidas concretas para el desconfinamiento que garanticen que las mujeres puedan denunciar en condiciones seguras y puedan presentar las pruebas pertinentes en los juzgados durante la desescalada.

En un momento de la comparecencia, Irene Montero recriminaba a Vox su visión contraria al respecto del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. "¿Creen que todo esto pasa por casualidad? ¿Creen que no hay ninguna condición estructural de desigualdad?". También cuestionaba a las diputadas de PP y Ciudadadanos sobre cómo era su relación con Vox teniendo en cuenta que esos partidos sí están dentro del pacto.

Existe una desigualdad estructural y todavía algunos grupos parlamentarios se atreven a negarlo 👇🏼 pic.twitter.com/k0z15pjM4X — Irene Montero (@IreneMontero) May 18, 2020

Más adelante en esa misma intervención, cuestionaba al PP que haya llegado a la Comisión sin ninguna propuesta siendo el partido de la oposición para defenderse de las palabras de la diputada Fanjul que había puesto en duda el trabajo del Ministerio de Igualdad. "A lo largo del confinamiento ha habido momentos en los que he llegado a dudar de la existencia del Ministerio", había señalado Fanjul.

Montero terminaba su intervención afirmando que "momentos para desacreditarnos personalmente tenemos muchos, pero, hombre, si estamos en la comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hablemos de esas medidas".

En su siguiente intervención, Fanjul recriminaba a la ministra de Igualdad el tono utilizado. "Yo no sé si se ha escuchado, si ha sido consciente del tono y la forma en la que me hablaba", comenzaba. "Yo soy la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Violencia de Género. No soy su hija, ni su hermana, ni su amiga". También señalaba que no consideraba que hubiese hecho ningún ataque personal a Montero y acaba pidiendo que "vigile el tono y vigile las formas".

Montero ha pedido que se institucionalice el Pacto de Estado

Durante la comparecencia, antes del choque con Vox y PP, la ministra ha pedido a los grupos parlamentarios que se institucionalice el Pacto de Estado, de manera que sea una "política pública estable" que garantice la protección a las víctimas con independencia de quién gobierne e implique a todas las administraciones.

Montero, que ha comparecido a petición propia para informar del cumplimiento del Pacto de Estado y de las medidas adoptadas durante la crisis del coronavirus, ha anunciado un decreto con el que el Gobierno modificará el reparto de fondos del Pacto a entidades locales.

"La pandemia está teniendo mayores efectos sociales y económicos en las mujeres, lo que puede implicar devastadores retrocesos sobre los avances alcanzados en derechos de las mujeres. (...) La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la urgencia de la agenda política feminista en todos los niveles", ha advertido.

Desde Vox, Carla Toscano ha acusado a Montero de "inflar su chiringuito y su ego en lugar de preocuparse por los españoles" y ha considerado que las medidas para proteger a las víctimas de todos los tipos de violencia contra la mujer durante el estado de alarma es un "despilfarro criminal".

"Yo a la ultraderecha no le tengo miedo", ha respondido Montero, que ha dicho que es "un insulto a la democracia española" negar la violencia de género y que los poderes legislativo y ejecutivo tienen la obligación de decir a las víctimas que no están solas.

Beatriz Fanjul (PP) ha criticado que el Gobierno, antes del 8M, se dedicara "a hacer ideología en lugar de preparar a España para lo que venía" y ha asegurado que si hubiera hecho caso de las recomendaciones internacionales por el coronavirus habrían ahorrado a todos mucho dolor, pero "priorizó su ideología frente a la salud".