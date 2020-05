Coronavirus.- Las bibliotecas municipales reabren únicamente para devoluciones y préstamos de sus fondos

La reapertura de las bibliotecas, que contarán con diferente horario y días de apertura, se ha llevado a cabo tras las adaptaciones necesarias para garantizar la seguridad sanitaria tanto para los usuarios como para los trabajadores.

Según ha indicado el Área de Cultura y Educación en una nota, únicamente funcionará el servicio de préstamo y devolución, aunque los préstamos concedidos antes de la declaración del estado de alarma se encuentran prorrogados hasta el próximo 1 de junio.

Para evitar una posible contaminación de los ejemplares, los usuarios no tendrán un acceso directo a los fondos, sino que deberán solicitarlos. Así, se ha recomendado contactar por teléfono, correo electrónico o redes sociales con las bibliotecas antes de acudir a las dependencias para solicitar los préstamos y tener preparado el material a su llegada.

Los usuarios de las bibliotecas pueden consultar los fondos en el catálogo de la RBPA, donde podrán comprobar si el material interesado está o no prestado, de modo que si no se encuentra disponible podrá efectuar una reserva. No obstante, los materiales entregados estarán libres de contaminación, ya que previamente habrán sido sometidos a una cuarentena.

En cuanto a las devoluciones, se podrán depositar los ejemplares en el lugar que se indique, sin necesidad de guardar cola. Las primeras horas se han desarrollado con "normalidad" y la afluencia de los primeros vecinos en una jornada en la que se han extremado las medidas de seguridad, con mamparas, hidrogeles y equipos de protección.

La Biblioteca Central José María Artero y la Biblioteca Municipal de Cabo de Gata han sido las que antes han abierto sus puertas, de forma que si bien la primera abrirá toda la semana en distintos tramos horarios, la segunda solo abrirá un día en semana como el resto de bibliotecas de barrio.

En concreto, la José María Artero abrirá lunes, miércoles y viernes de 9,00 a 13,30 horas y los martes y jueves de 16,30 a 19,30 horas. En cuanto al resto, abrirán de 9,00 a 13,00 y de 17,00 a 19,30 horas en distintos días, siendo el lunes la biblioteca de Cabo de Gata, el martes la de El Alquián, el miércoles la de La Chanca y el jueves la de Los Ángeles.