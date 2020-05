Increpan a un reportero de 'Todo es mentira' durante la cacerolada en la sede del PSOE al grito de "manipuladores"

Fabián Pérez, reportero de Todo es mentira, se enfrentó este domingo a un momento incómodo cuando informaba en directo sobre la manifestación contra el Gobierno que tuvo lugar frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz.

El programa de Cuatro ha emitido este lunes el desagradable momento que tuvo que soportar uno de sus periodistas. "¡Sois lamentables! ¡Dais vergüenza, manipuladores, que es lo que sois, unos manipuladores! ¡Sacar eso en el programa manipuladores!", gritaron algunos manifestantes.

"No caigas en la demagogia, Fabián", se escucha también en el vídeo, que el mismo reportero ha querido comentar en el espacio conducido por Risto Mejide. "Era un grupo muy pequeño pero que vive cómodo en el ruido", ha avanzado.

Pérez ha tachado al grupo de manifestantes de "energúmenos a los que no les gusta" que los periodistas hagan "su trabajo". En este sentido, el reportero ha explicado que mientras cubrió la manifestación no recibió ningún ataque, pero que cuando grabó las imágenes no se libró.