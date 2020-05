Coronavirus.- Fiscalia investiga el missatge de 'PSOE assassí' en adhesius amb imatges de mascaretes a València

La secció d'Odi de la Fiscalia, coordinada per la fiscal Susana Gisbert, és l'encarregada d'aquestes diligències d'investigació obertes després d'una denúncia del PSPV sobre aquests adhesius, en la qual es demanava que es comprovaren els fets i es determinara la naturalesa delictiva dels mateixos, segons ha pogut saber Europa Press.

En la denúncia s'al·ludia a l'aparició d'aquests adhesius el passat 4 de maig del 2020 i el PSPV entén que "en clara al·lusió" a la situació de pandèmia generada per la Covid-19, "a través de la imatge de mascaretes s'intenta responsabilitzar el PSOE de les morts, amb la manipulació del logo substituint la rosa per una calavera". I imputant aquest partit l'"assassinat" de les persones en qualificar-ho de 'PSOE assassí', sosté.

La formació política afirma que aquests missatges poden atemptar contra el seu honor i, a més, poden lesionar altres béns jurídics. I en aquest punt fa referència als delictes d'odi.

Al·lega que encara que la llibertat ideològica i la llibertat d'expressió protegeixen la lliure expressió de les idees, fins i tot rebutjables i molestes per a algunes persones, en cap cas tals llibertats poden donar cobertura al menyspreu i l'insult contra persones o grups, o la generació de sentiments d'hostilitat contra ells, constituint, per açò, delictes d'odi.

Les manifestacions denunciades, agrega el PSPV en el seu escrit, "van molt més allà del dret a l'honor de la formació política, suposen una greu fallida de la convivència i del gran ordre constitucional, incitació a l'odi i la discriminació per motius ideològics, doncs busquen un atac al pensament polític socialista i la seua gestió".

"Aquests atacs -s'afig- són directament una greu incitació directa a l'odi i la discriminació del pensament polític socialista mitjançant l'atribució injuriosa i calumniosa de fets que danyen el seu honor, la qual cosa suposa una vulneració del dret a la no discriminació per motius ideològics que no pot emparar-se en la llibertat d'expressió, i amb la finalitat clara de provocar una reacció d'odi davant del mateix, per si no fora prou emprant l'anonimat per a evitar tota classe de responsabilitat que dona mostra evident de la intencionalitat".

Segons el parer del PSPV, en aquest cas ha d'aplicar-se la norma penal perquè una banalització de conductes d'aquest tipus pot donar lloc a una societat insensible a l'agressivitat, a l'odi i, finalment, a la violència.

I conclou la denúncia: "Assistim en els últims mesos a una greu escalada de la crispació i d'odi que ja es trasllada de les xarxes i els mitjans al carrer començant pel mobiliari i les parets que, decididament, ha de tindre una resposta de les institucions, com la Fiscalia, garants dels drets i la seguretat dels ciutadans i el nostre sistema de convivència".

Per tot, la Fiscalia de València ha decidit obrir diligències d'investigació per a esbrinar la identitat dels autors d'aquests adhesius denunciats pel PSPV en entendre que aquests fets podrien ser constitutius de delicte.