Coronavirus.- El FIB suspèn la seua edició 2020 i retornarà els diners de les entrades

El FIB ha explicat que la "situació excepcional d'emergència mundial" pel coronavirus fa "inviable" la celebració d'un festival d'aquestes característiques i ha destacat, en un comunicat, que la seua "prioritat" és la salut d'artistes, treballadors i assistents.

També ha detallat la "impossibilitat" d'iniciar les tasques de muntatge en els pròxims dies tal com estava previst. A més, ha afegit que un alt percentatge del públic del festival és internacional, provinent de països com el Regne Unit, els Estats Units, França, Itàlia, Alemanya, Holanda, Bèlgica o Irlanda, i tota persona que accedisca a Espanya des de l'estranger ha de passar 14 dies de quarantena abans de dur a terme qualsevol tipus d'activitat.

En la mateixa línia, ha exposat que el 'line up' del FIB està compost per nombrosos artistes internacionals, que les seues gires en la majoria dels casos han sigut cancel·lades. En el cartell d'enguany figuraven Liam Gallagher, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora i The Lumineers, entre d'altres.

L'organització ha precisat que enguany s'havien venut més de 37.000 abonaments. Els assistents podran sol·licitar la devolució del preu de les entrades i de tots els productes complementaris a través d'un formulari en la web oficial