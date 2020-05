Coronavirus.-Vélez permitirá celebrar en terrazas y establecimientos de hostelería conciertos de pequeño formato

Para Atencia, "el objetivo de esta implantación es dinamizar la vida en los locales de hostelería bajo una regulación que marca los límites que tanto vecinos como hosteleros deben conocer, equilibrando el descanso y el ocio con actuaciones de pequeño formato que sirvan para dinamizar la economía y el tejido empresarial de nuestro municipio".

Así, según han precisado a través de un comunicado, podrá autorizarse la instalación de terrazas en cualquier tipo de establecimiento de hostelería y de esparcimiento y ocio, en el nuevo concepto más amplio aportado por el Decreto 155/2018, es decir, no solamente en bares, restaurantes, autoservicios, cafeterías y bares-quioscos, como hasta ahora, sino incluso en pubs, discotecas y bares con música.

"Siempre estableciendo determinadas garantías para preservar el derecho al descanso de los vecinos -estudio acústico de la zona, posibles limitadores, materiales aislantes para toldos si el PGOU lo permite, etcétera-", ha explicado Atencia.

De igual modo, ha incidido en que "para preservar la salud de los vecinos y como medidas contra la contaminación acústica, se limitan las zonas en las que son autorizables las terrazas destinadas al consumo de bebidas y comidas tanto en establecimientos de hostelería como de ocio y esparcimiento".

Las autorizaciones para terrazas podrán ser de temporada o por años naturales completos -no por once meses como hasta ahora-. Se elimina la obligación de desmontar la terraza un mes al año. La renovación de las autorizaciones se efectuará mediante simple comunicación en los dos primeros meses del año, siempre que no se hayan causado molestias a vecinos y se haya cumplido la normativa. Se establece el silencio administrativo positivo: si el Ayuntamiento no resuelve en un plazo, se entiende renovada la autorización.

En cuanto a los chiringuitos, el edil ha agregado que "los establecimientos situados en el dominio público marítimo-terrestre, tales como chiringuitos o quioscos, gozarán del mismo régimen que el resto de establecimientos, si bien deberán ser autorizados previamente por el titular de dicho dominio público".

También se admite la posibilidad, con carácter excepcional y siempre motivadamente, de autorizar la instalación en las terrazas de equipos de música o audiovisuales, así como actuaciones en directo de pequeño formato, por un período no superior a cuatro meses dentro del año natural. El interesado deberá presentar un estudio acústico de la zona, y justificar que el impacto de la actividad no genera molestias a los vecinos.

Por ultimo, ha explicado que también "se contempla la posibilidad de utilizar otro tipo de materiales para toldos (tipo lumón), si las normas urbanísticas del PGOU lo permiten. Se prevé la posibilidad de ampliar las limitaciones de ocupación, en caso de estado de alarma, para facilitar la actividad económica".

Por otro lado, el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Juan García, ha informado sobre la dación de cuenta de dos resoluciones "de gran importancia, la 2.262 y la 2.263, que hacen referencia a dos contratos menores para la redacción de los proyectos de reurbanización de las calles Nueva, Patrón Veneno, Federico Díez, Ancla, Caraboa y Vela, además de calle Poniente y Jábega, todas ellas de la zona conocida como Barracas de Poniente".

Así, el edil ha explicado que "completamos así la totalidad de este barrio histórico de Torre del Mar, de gran tradición marinera, del que pretendemos experimente una mejora sustancial en todo su entorno".

García ha indicado que "una vez finalizados estos proyectos, serán presentados a los vecinos y vecinas de todo el municipio con el fin de que conozcan todas las mejoras previstas para esta zona de Torre del Mar.