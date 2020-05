Educación no modificará la normativa de promoción y titulación en ESO y Bachillerato

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Marina Lombó (PRC), que han señalado que "la normativa de promoción y titulación no se ha cambiado" a raíz de la pandemia de Covid-19 que ha obligado a interrumpir las clases presenciales desde mediados del pasado mes de marzo.

En este sentido, los sindicatos se lamentaban el viernes de que la Consejería de Educación "no ha sacado aún la normativa" para promocionar de curso, dada la posibilidad que, según afirman, ha abierto el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas para "flexibilizar" el proceso en este curso especial.

Al respecto, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha advertido que si la Consejería no introduce ninguna modificación en la normativa para la promoción y titulación, seguirá vigente la actual.

"Es decisión de la Consejería porque el Gobierno central le dio la posibilidad de modificarlo", han asegurado fuentes de STEC.

Con todo, en las instrucciones de final de curso remitidas a los centros, Educación indica que la repetición de curso será una medida "muy excepcional", y en cuanto a la titulación, tanto en ESO como en Bachillerato, señala que se "flexibilizarán los criterios".

"La normativa es igual, pero los docentes, colegiadamente, valorarán si el alumno ha alcanzado sus objetivos y si puede seguir con éxito estudios posteriores", han señalado hoy desde la Consejería.

NORMATIVA

Según publica STEC en su página de Facebook, la normativa actual establece que en ESO promocionan los alumnos con ninguna o una materia pendiente y los que tengan dos materias pendientes que no sean simultáneamente lengua y matemáticas; si fueran lengua y matemáticas las asignaturas pendientes, el alumno podrá promocionar "excepcionalmente", lo mismo que ocurre con tres materias pendientes. Si son cuatro o más las materias no superadas, el alumno no promociona.

Por lo que se refiere a la titulación en graduado en ESO, se titula con una evaluación positiva de todas las materias. Con una evaluación negativa en un máximo de dos materias que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, se podrá titular con condiciones.

Sin embargo, la actual normativa recoge que no titularán en graduado en ESO quienes tengan una evaluación negativa simultáneamente en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas; y quienes tengan una evaluación negativa en tres o más materias.

En Bachillerato, promociona quien no tenga ninguna materia pendiente, una o hasta un máximo de dos; y no promociona el alumno con tres o más materias pendientes.

Para titular en Bachillerato, el alumno tiene que tener una evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos. Consecuentemente, no titula quien tenga una evaluación negativa en una o más materias de los dos cursos.